Pronostici EFL Trophy 11 novembre, terminano i gironi: chi deve vincere

EFL Trophy, si conclude la fase a gironi della manifestazione a cui partecipano i club di League One, League Two ed alcune U21 dei club di Premier League e Championship.

Approfittando della pausa per le nazionali, in Inghilterra torna l’appuntamento con l’EFL Trophy, competizione a cui prendono parte i club di League One, League Two – rispettivamente la terza e la quarta serie del sistema calcistico inglese – ed alcune rappresentative Under 21 delle squadre di Premier League e Championship. In questa settimana si conclude la fase a gironi. Solo le prime due classificate dei 16 gruppi regionali composti da quattro squadre staccano il pass per la fase ad eliminazione diretta.

È opportuno ricordare che l’EFL Trophy ha un regolamento abbastanza “bizzarro” per quanto riguarda i gironi. In caso di pareggio, infatti, si va direttamente ai rigori e la vincente ottiene un punto bonus.

Nel gruppo H il Chesterfield non è padrone del proprio destino e potrebbe non bastare battere il Liverpool U21 per provare a scavalcare il Burton al secondo posto: entrambe sono appaiate a quota 3 punti, ma gli Spireites hanno una differenza reti di gran lunga peggiore. Pertanto, per superare il turno, il Chesterfield deve sperare che il Burton non faccia l’impresa contro il Crewe Alexandra capolista, primo a quota 6 punti.

Contro l’U21 dei Reds la vittoria dovrebbe arrivare senza grossi problemi: il Liverpool finora ha incassato solo sconfitte, non ha mai segnato ed al tempo stesso ha subito quattro gol. Il Chesterfield sfrutterà l’entusiasmo per la lunga serie di risultati positivi ma anche il vantaggio del fattore campo: davanti ai propri tifosi ha una marcia in più. Tre punti alla portata anche per il Bolton, in vetta al gruppo E. Ai Trotters, reduci da quattro vittorie di fila tra coppa e campionato, basterà non perdere con un ampio scarto in casa dell’Oldham per restare in cima alla classifica e qualificarsi come primi. Poche chance per i Latics, che rispetto al Bolton militano pure in una categoria inferiore.

Le previsioni sulle altre partite

Nel gruppo G invece assisteremo ad una sorta di spareggio per il secondo posto tra Gillingham e Wycombe, altro match in cui la differenza di categoria potrebbe risultare decisiva.

Il Wycombe ha cambiato decisamente passo da quando sulla sua panchina siede Michael Duff – da ottobre in poi i Blues sono imbattuti ed in League Cup si sono arresi ai rigori al Fulham, club di Premier League – e sembra avere le carte in regola per espugnare lo stadio del Gillingham: sarebbe la sesta vittoria nelle ultime 8 partite. Non dovrebbero deludere dal punto di vista delle emozioni le sfide tra Cardiff e Arsenal U21 e tra Colchester e Fulham U21. I giovani Gunners comandano la classifica del gruppo A in un girone equilibratissimo (tutte le squadre sono a quota 3 punti), mentre l’Under 21 dei Cottagers non ha collezionato neanche un punto nel gruppo G e difficilmente riuscirà a limitare i danni in casa del Colchester. Almeno un gol per parte, infine, in Accrington Stanley-Leeds U21 e Crawley Town-Peterborough United.

EFL Trophy: possibili vincenti

Chesterfield (in Chesterfield-Liverpool U21)

Bolton (in Oldham-Bolton)

Wycombe (in Gillingham-Wycombe)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Cardiff-Arsenal U21

Colchester-Fulham U21

EFL Trophy: le partite da almeno un gol per squadra

Accrington Stanley-Leeds U21

Crawley Town-Peterborough United

