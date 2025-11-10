Pronostico Roma-Valerenga, Champions League femminile: primo sorriso dopo due sconfitte

Roma-Valerenga è una partita della terza giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming

Oggettivamente le prime due partite della Roma in questa Champions League sono state proibitive: contro Real Madrid e Barcellona il divario si sapeva che sarebbe stato netto. Ma nonostante questo, soprattutto contro la squadra più forte del Mondo – le catalane – e nonostante la sconfitta per quattro a zero, le giallorosse hanno dato (per quanto possibile visto il risultato) una buona impressione.

E dopo due sconfitte è arrivato decisamente il momento di cominciare a fare punti. Sarà la terza gara di questo girone unico di Champions League e quindi c’è proprio la necessità per la truppa giallorossa di prendersi una vittoria. Il Valerenga è una squadra che ha delle caratteristiche diverse rispetto alle giallorosse: molto fisica e punterà su questo. Mentre la Roma la metterà sul piano che gli piace di più, quello della tecnica. E sarà appunto la qualità che potrebbe indirizzare la partita.

Venerdì scorso per la Roma è arrivata la prima sconfitta in campionato ma nonostante questo il primo posto è ancora ben saldo. Quindi mentalmente la squadra pensa solo a questo match e non penserà al derby contro la Lazio in programma domenica prossima. Serve vincere, serve farlo nel migliore dei modi. E questa Roma ha le carte in regola per prendersi il malloppo completo.

Come vedere Roma-Valerenga in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Valerenga è in programma martedì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria della Roma è quotata 1.55 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.45 sempre negli stessi bookmaker.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Dentro una gara che dovrebbe regalare anche, e almeno, tre reti complessive, la vittoria della Roma è decisamente alla portata. E anche la quota è altissima secondo noi, e pure succulenta, per non essere davvero sfruttata.

Le probabili formazioni di Roma-Valerenga

ROMA (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Oladipo, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano; Pilgrim, Viens, Haavi.

VALERENGA (3-5-2): Emblom; Horte, Kovacs, Pettersen; Hansen, Brekken, Tvedten, Vickius, Heiradsonn; Saevik, Hegg.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1