Pronostico Azerbaigian-Islanda: motivazioni diverse e colpo esterno

Azerbaigian-Islanda è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ha ancora delle possibilità l’Islanda, a differenza dell’Azerbaigian, di prendersi un posto nei playoff Mondiali in questi girone che quasi sicuramente verrà portato a casa dalla Francia. E la formazione ospite ha un solo modo per portare tutto all’ultima giornata: vincere contro l’Azerbaigian e poi vincere di nuovo contro l’Ucraina.

Meglio comunque fare un passo per volta e, magari, pensare anche alla differenza reti totali che poi lo sappiamo è il fattore che in caso di arrivo a pari punti deciderà chi andrà agli spareggi. Al momento, sotto questo aspetto, oltre ad aver tre punti a favore, l’Ucraina è a +1 mentre l’Islanda a un +2 che lascia davvero tutto aperto. Quindi, le motivazioni, in questo caso, saranno a mille. Anche perché, tenendo presente che la Francia dovrebbe battere l’Ucraina, ci potrebbe essere la possibilità, in caso ovviamente di vittoria, di andare all’ultimo turno a pari punti e quindi avere un doppio risultato utile.

Evidente che tutto quello che vi abbiamo raccontato ci spinge a dire una cosa che avrete capito anche voi. L’Islanda, contro la squadra ultima in classifica in questo raggruppamento – che ha fatto solamente due gol e ne ha subiti la bellezza di 11 – si prenderà una vittoria assai importante e che si potrebbe anche rivelare decisiva.

Come vedere Azerbaigian-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida Azerbaigian-Islanda è in programma giovedì 13 novembre alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Islanda vincente e anche senza subire gol. Perché la differenza reti si potrebbe davvero rivelare fondamentale. Match quindi deciso dalle motivazioni che ci saranno in campo. E che sono tutte dalla parte della formazione ospite.

Le probabili formazioni di Azerbaigian-Islanda

AZERBAIGIAN (3-5-2): Mahammadaliev; Badalov, Mustafadza, Dadhamirov; Huseynov, Abdulazzada, Mahmudov, Ibrahmli, Cafarquilyev; Akgundaze, Emreli.

ISLANDA (4-4-2): Olafsson; Palson, Gretarsson, Ingasson, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2