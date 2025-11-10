Pronostico Atletico Madrid-Juventus, Champions League femminile: il cammino si complica

Atletico Madrid-Juventus è una partita della terza giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming

Quello che Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus femminile sta vivendo, è sicuramente il momento più difficile da quando appunto è seduto su questa panchina. In campionato l’avvio è stato disastroso, si potrebbe dire e, dopo cinque giornate, i punti di distacco dalla Roma capolista sono appunto cinque, come i match giocati.

Una vittoria e una sconfitta, invece, in Champions League. E, l’affermazione contro il Benfica, non è che sia arrivata così schiacciante. Una doppietta di Salvai, di professione difensore centrale, ha permesso di partire con il piede giusto. Poi la delusione contro il Bayern Monaco è arrivata in pieno recupero e con un gol-non gol che ancora grida vendetta. In Spagna non sarà semplice, nonostante nemmeno l’Atletico se la passi benissimo e che viene da una sconfitta sempre in Champions contro il Manchester United, in casa. Ma se la Juventus sta dimostrando di avere dei problemi in tutti i reparti (l’attacco non segna e in difesa, ogni pallone, diventa pericoloso), davanti, le spagnole, invece vanno a meraviglia. Segnano sempre (o quasi) e in Champions al debutto hanno fatto sei gol in trasferta.

Insomma, per la Juventus sarà comunque complicato riuscire a tornare a Torino – in questo momento – con un risultato positivo. E tutte quelle che sono le pressioni che stanno arrivando da un avvio in campionato complicatissimo si potrebbe sentire anche in questo match.

Come vedere Atletico Madrid-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Atletico Madrid-Juventus è in programma mercoledì alle 21:00. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Il pronostico

Complicato, come detto, per la Juventus. L’Atletico Madrid in casa è davvero pericoloso e dentro le bianconere le cose non stanno girando benissimo. Anzi, girano male. Quindi gara da vittoria interna e anche in Champions il cammino si complica.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus

ATLETICO MADRID (4-3-3): Nunez; Perez, Leal, Lloris, Medina; Garcia, Boe Risa, Iannuzzi; Luany, Garbellini, Jensen.

JUVENTUS (3-4-2-1): Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Lenzini; Bonansea, Schatzer, Godo, Carbonell; Pinto; Cambiaghi, Girelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1