Pronostici Cheltenham-Notts County: un marcatore ad alta quota

Cheltenham-Notts County, i pronostici del match: la quota marcatore non passa inosservata

La sosta delle Nazionali orienterà le scelte delle partite da porre sotto la lente di ingrandimento in maniera più o meno decisiva offrendo lo spunto per allargare il nostro campo d’interesse.

Tra le gare degne di nota su cui porre i fari dei riflettori – ad esempio – diventa difficile non prendere in considerazione la sfida di League Two che metterà uno contro l’altra il Cheltenham e il Notts Country, gara che sulla carta dovrebbe favorire in maniera perentoria gli ospiti, balzati al quinto posto prima dell’inizio di questo weekend.

Tuttavia, non è escluso che l’incrocio possa essere meno indirizzato di quanto si pensi. Dei ventuno punti conquistati dal Notts, solo otto infatti sono stati ottenuti tra le mura amiche.

Pronostici Cheltenham-Notts County: un marcatore in picchiata

Ecco perché l’incrocio pone in dote non poche riflessioni alcune delle quali riguardano Isaac Hutchinson. Letteralmente rivitalizzato dopo il cambio d’allenatore, il jolly di centrocampo del Cheltenham è riuscito ad andare alla conclusione in ben 13 circostanze nelle ultime quattro giornate.

Resosi protagonista di un gol e di un assist nella partita vinta contro il Fleetwood, l’inglese classe 2000 si è messo in mostra anche nel match di Coppa contro il Bradford alimentando nuovamente il suo feeling con il gol. La sensazione è che lo spartito di gara – che difficilmente sarà univoco ma potrà aprirsi a plurime soluzioni – possa favorire e non poche Hutchinson il cui gol rappresenta un’opzione da prendere in grande considerazione.

Isaac Hutchinson marcatore si trova a quota 4,50 su Bet365.