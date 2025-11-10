Pronostici Champions League femminile: la multipla di mercoledì 12 novembre

Pronostici Champions League femminile, mercoledì si chiude il quadro della terza giornata. Ecco la nostra multipla

Nella giornata di mercoledì 12 novembre si chiude il quadro con la terza giornata della Champions League femminile con cinque partite in programma. Gioca la Juventus, ma non solo: ci sono anche delle formazioni molto importanti.

Con partite che ci sembrano anche abbastanza indirizzate in alcuni casi. E anche se il Barcellona contro il Leuven almeno per il momento non è quotato in nessun bookmaker (qualora venisse fuori si può serenamente giocare vincente e anche con un over 4,5) andando ad analizzare le altre quattro partite in programma che almeno ci sono nel palinsesto dei bookmaker, viene fuori, forzando un poco la mano (ma le partite possono uscire davvero serenamente così) una quota interessante. E andiamo insomma a vedere le nostre scelte.

Pronostici Champions League femminile, ecco la multipla

Sarà complicato per la Juventus, visto anche il momento che la squadra di Canzi sta vivendo, riuscire a fare punti a Madrid contro l’Atletico. Sono favorire, e anche in maniera importante, le padrone di casa.

Bayern Monaco e Arsenal invece sono due formazioni che insieme al Barcellona si giocheranno l’accesso alla finale. Le inglesi, inoltre, detengono questa coppa e non hanno intenzione di abdicare. Di certo in Baviera è un match da almeno un gol per squadra. Anche tra Manchester United e Psg ci aspettiamo una sfida aperta, anche a qualsiasi risultato. Ma in questa gara c’è un cosa certa: entrambe troveranno la via della rete perché hanno una mentalità votata decisamente all’attacco.

Zero punti ancora per il Benfica, che ospita un Twente che invece la classifica almeno l’ha mossa. Una sola rete fatta per le padrone di casa e ben 4 quelle subite. Il Twente, che ha pareggiato contro il Chelsea, incredibilmente, nel turno precedente, invece di gol in questa manifestazione ne ha fatti due. Quindi la rete riesce a trovarla sempre. E quindi? Pure in questo caso il GOL è il segno che dovrebbe uscire.

Sotto, quindi, vi diciamo quelle che sono le nostre scelte. E su GoldBet questa multipla ha un valore di 6,66 volte la posta.

Atletico Madrid-Juventus 1

Bayern Monaco-Arsenal GOL

Benfica-Twente GOL

Manchester United-PSG GOL