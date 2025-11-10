Pronostici Champions League femminile: la multipla di martedì 11 novembre

Pronostici Champions League femminile, si torna in campo per il terzo turno della League Phase. Ecco la multipla di martedì 11 novembre

Sono quattro le partite in programma martedì 11 novembre e valide per il terzo turno della League Phase di Champions League femminile che, di fatto, è al giro di boa.

Sì, rispetto a quello che succede negli uomini qui sono sei le partite che ogni squadra deve affrontare per cercare di staccare il pass: le prime quattro vanno direttamente ai quarti, altre otto – su sedici – si giocano un posto nei playoff. Fatto un rapido recap sul regolamento, andiamo a vedere insieme, adesso, quali sono i match in programma e soprattutto come potrebbero finire.

Pronostici Champions League: ecco la multipla

Partiamo quindi dall’italiana che in questo caso è la Roma: le giallorosse di Rossettini – che arrivano da due sconfitte contro Real e Barcellona – ospitano il Valerenga e hanno la possibilità di prendersi i primi tre punti della loro manifestazione. L’impegno è decisamente alla portata nonostante qualche assenza. Ma la Roma non ha altra possibilità se vuole mantenere vivo il sogno di approdare alla fase che davvero conta.

Quella tra Lione e Wolfsburg è una delle classiche di questo torneo. Due squadre che hanno vinto la Champions ma che nel corso degli anni hanno un poco cambiato obiettivi. Le francesi sono rimaste su livelli altissimi, un poco meno le tedesche. E quindi ci pare evidente che il match possa finire con una affermazione delle padrone di casa.

Dovrebbe essere semplice anche per il Real Madrid, che ospita il Paris FC. Almeno tra le mura amiche le Blancos dovrebbero riuscire a vincere ancora. Così come vincerà il Chelsea, in questo caso dilagando, sul campo del St. Polten, che ha poche possibilità, in generale, di fare risultato. Non solo contro le inglesi.

Quindi, sotto potrete vedere di nuovo le nostre scelte, e qui vi diciamo che su GoldBet la quota totale è di 3,87 volte la posta.

Roma-Valerenga 1

Lione-Wolfburg 1+over 2,5

Real Madrid-Paris FC 1+over 1,5

St.Polten-Chelsea over 2,5