I pronostici di lunedì 10 novembre: Serie C, League Two e altri campionati minori

I pronostici di lunedì 10 novembre, al via la sosta per le nazionali, in campo Serie C, League Two e anche altri campionati minori

Dopo l’abbuffata domenicale di partite, questo lunedì siamo quasi a digiuno dal momento che inizia la sosta per le partite delle nazionali, inclusa la nostra Italia che andrà a caccia della missione impossibile ovvero la qualificazione diretta ai Mondiali sfidando anche la Norvegia. Nello scarno menù giornaliero ci sono partite di League Two e Serie C con Salernitana-Crotone.

Da un lato una squadra, il Notts County, che fa ormai stabilmente parte del gruppo di testa della classifica di League Two, la quarta serie del sistema calcistico inglese. Dall’altra il Cheltenham, che ha 10 punti in meno rispetto al club di Nottingham e che ha un margine residuo sulla zona retrocessione.

Il Cheltenham ha cambiato passo con il nuovo allenatore, la leggenda del club Steve Cotterill: arruolato a fine settembre dopo l’esonero di Michael Flynn ed una lunga sfilza di sconfitte consecutive – tra cui l’umiliante 7-1 di Grimsby – è riuscito a dare la scossa che serviva ai Robins. Da quella batosta il Cheltenham non ha più perso (ed eccezione del ko in EFL Trophy con il Bristol Rovers) e viene da tre vittorie di fila, tutte senza subire gol. Del Notts County, invece, continua a sorprendere il divario tra punti in casa e in trasferta: sì, perché se da una parte i Magpies sono primi per rendimento casalingo (16 punti davanti ai propri tifosi), dall’altra stanno deludendo lontano dal loro Meadow Lane (appena 8 punti).

Il consiglio è quello di non farsi ingannare dall’attuale divario in classifica. Ci sono buone possibilità che il Cheltenham ottenga un risultato positivo contro un Notts County che in trasferta continua a fare fatica.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda le altre partite, in Serie C la Salernitana capolista dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta contro il Crotone in una partita da almeno due gol complessivi. A proposito di gol, Esbjerg-Middelfart e AD Tarma-CD Los Chankas sono partite da over, mentre Sportivo Ameliano-2 de Mayo e Chapecoense-América Mineiro promettono almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Salernitana-Crotone, Serie C, ore 20:30

Vincenti

VELEZ SARSFIELD O PAREGGIO (in Gimnasia La Plata-Velez, Argentina, ore 21:00)

(in Gimnasia La Plata-Velez, ore 21:00) BURGOS O PAREGGIO (in Burgos-Castellon, Segunda Division, ore 21:00)

(in Burgos-Castellon, ore 21:00) CHELTENHAM O PAREGGIO (in Cheltenham-Notts County, League Two, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Esbjerg-Middelfart , Danimarca First Division, ore 19:00

, Danimarca First Division, ore 19:00 AD Tarma-CD Los Chankas, Perù, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Salernitana-Crotone , Serie C, ore 20:30

, Serie C, ore 20:30 Sportivo Ameliano-2 de Mayo , Paraguay, ore 21:00

, Paraguay, ore 21:00 Chapecoense-América Mineiro, Serie B Brasile, ore 20:30

Il “clamoroso”

• X in Burgos-Castellon, Premier League, ore 21:00