Pronostico Roma-Udinese: Gasp riparte anche in campionato

Roma-Udinese è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ad una sola incollatura dal Napoli capolista in Serie A ed in zona playoff in Europa League. Può rimproverarsi poco la Roma di Gian Piero Gasperini a questo punto della stagione, anche se gli scontri diretti finora hanno rappresentato un problema. I giallorossi, infatti, domenica scorsa hanno fallito un’altra prova del nove, arrendendosi 1-0 al Milan di Massimiliano Allegri. A San Siro Mancini e compagni hanno palesato nuovamente problemi offensivi, restando a secco di gol com’era capitato qualche settimana prima nello scontro diretto con un’altra squadra meneghina, l’Inter, corsara 1-0 all’Olimpico.

Roma che però ha saputo rialzarsi subito, come del resto è sempre avvenuto quest’anno dopo una sconfitta: a Glasgow, giovedì in Europa League, la Lupa è andata a vincere in casa dei Rangers nel catino di Ibrox, stadio sempre complicato da espugnare. In una partita in cui i capitolini hanno rischiato poco o nulla sono stati decisivi i gol di Soulé e Pellegrini (0-2).

Importante anche aver tenuto la porta inviolata: per gli uomini di Gasperini si è trattato del sesto clean sheet stagionale tra campionato e coppa. L’ex tecnico dell’Atalanta si aspetta che i suoi ripartano immediatamente anche in Serie A: nella Capitale arriva la coriacea Udinese, squadra che sta andando ben oltre quelle che erano le aspettative. I friulani nello scorso weekend si sono tolti lo sfizio di battere la più quotata Atalanta, castigata dall’ex Zaniolo (1-0), conquistando il secondo successo nelle ultime due giornate e salendo addirittura al nono posto in classifica, a tre sole lunghezze dalla zona Europa. Posizione che certifica l’ottimo lavoro di Kosta Runjaic, al secondo anno sulla panchina del club bianconero.

Tanti punti interrogativi per Gasperini per quanto riguarda la formazione. Tanti giocatori stanno velocizzando i tempi per essere a disposizione, da Dybala e Ferguson, passando per Angelino e Bailey. Non sono previsti invece molti cambi nell’Udinese: in attacco l’ex di turno Zaniolo affiancherà Buksa. Solo panchina per Davis.

Come vedere Roma-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Udinese è in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

Un’Udinese in fiducia nonché scevra da qualunque assillo riguardante la classifica potrebbe rappresentare una concreta minaccia per una Roma alle prese con qualche assenza di troppo e stanca per via dell’impegno europeo. I giallorossi, tuttavia, finora non hanno sbagliato questo tipo di partite, affidandosi ad una difesa quasi impenetrabile (almeno in campionato). La squadra di Gasperini è favorita in una gara da meno di tre gol complessivi: il segno “under 2.5” potrebbe uscire per la prima volta dopo tre anni e mezzo.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0