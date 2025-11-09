Pronostico Rayo Vallecano-Real Madrid: la vittoria manca dal 2022

Rayo Vallecano-Real Madrid è una gara della dodicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Forse serve Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid per sfatare quello che è un tabù che da tre anni a questa parte, ormai, colpisce la squadra Blancos. Sì, perché nelle ultime tre stagioni, quando questa sfida si è giocata sul campo del Rayo Vallecano, la truppa che guida la classifica del campionato spagnolo non ha mai vinto.

I cinque punti di vantaggio che il Real prima di questo turno aveva sul Barcellona devono rimanere tali prima della sosta. Questo l’obiettivo di Alonso che non solo deve continuare il cammino in campionato ma, inoltre, deve mettersi alle spalle la sconfitta contro il Liverpool in Champions League che non è andata giù a nessuno. Nessuno può pensare di poter vincere tutte le gare della stagione e questo lo sappiamo, ma dentro il Real Madrid qualunque sconfitta è pesantissima per quelle che sono le pressioni che ci sono.

Potrebbe sfruttare il fatto di aver avuto qualche giorno di riposo in più la squadra ospite, visto che il Rayo è stato impegnato in Europa giovedì – vittoria interna contro il Poznan, ma quanta fatica – e quindi presentarsi molto più fresco all’appuntamento. Crediamo fortemente che il fatto che il Real arrivi da una sconfitta non sia il massimo per i padroni di casa che cercheranno di limitare il reparto offensivo – non riuscendoci – rimasto a secco nel match europeo.

Come vedere Rayo Vallecano-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Real Madrid, gara valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Dopo la sconfitta europea tornerà alla vittoria il Real Madrid di Xabi Alonso, mantenendo così, nella peggiore delle ipotesi, invariato il distacco sulla seconda della classe.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Madrid

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Ciss, Valentin, Diaz; De Frutos, Alemao, A Garcia.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Guler, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2