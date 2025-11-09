Pronostico Mirassol-Palmeiras: scontro d’alta quota con la costante

Mirassol-Palmeiras è una partita della trentatreesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Con tre punti di vantaggio sul Flamengo secondo in classifica, il Palmeiras sa benissimo che non si può permettere mezzo passo falso se non vuole essere raggiunto. Contro il Mirassol, quindi, la capolista cercherà il bottino pieno. Molto ma molto complicato contro una formazione che occupa la quarta piazza.

Ovvio, c’è una squadra che vuoi o non vuoi rimane favorita per quella che è la situazione di classifica ma non solo, anche per quelle che sono le qualità tecniche e il momento di forma. Ha accelerato nel corso delle ultime settimane il Palmeiras, capace di mettere in fila tre vittorie che hanno permesso ai biancoverdi, appunto, di arrampicarsi davanti a tutti. Ma basterà, questo, per prendersi i tre punti da questo stadio?

Non lo sappiamo oggettivamente se basterà, di certo abbiamo una certezza e una costante. La certezza è che il Mirassol che si appresta a vivere questa partita non sembra avere la forza in questo momento specifico di prendersi l’intero malloppo. La costante è che queste due squadre, quando si affrontano, riescono sempre a trovare almeno un gol a testa. Così è successo infatti in quattro occasioni negli ultimi cinque incroci.

Come vedere Mirassol-Palmeiras in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentatreesima giornata del Brasileirao Mirassol-Palmeiras, lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai. Il segno GOL è quotato invece 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Il pronostico

In poche parole, quindi, ci aspettiamo almeno una rete per squadra tanto per iniziare. E ci aspettiamo anche un risultato positivo del Palmeiras, che potrebbe essere anche un pareggio.

Le probabili formazioni di Mirassol-Palmeiras

MIRASSOL (4-3-3): Walter; Lucas Ramon, Joao Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura, Gabriel; Negueba, Chico, Alesson.

PALMEIRAS (4-3-3): Miguel; Khelleven, Gomez, Fuchs, Piquerez; Moreno, Pereira, Mauricio; Vitor Roque, Lopez, Felipe Anderson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1