Pronostico Manchester City-Liverpool: il duello che decide l’anti-Arsenal

Manchester City-Liverpool è una partita valida per l’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe, al momento, sono costrette ad inseguire l’Arsenal capolista, a +6 sul Manchester City secondo e a +7 sul Liverpool terzo. I Gunners, finora, sono stati più continui ma soprattutto gli appena tre gol subiti in 10 partite stanno facendo la differenza. A Cityzens e a Reds non riamne che trovare quella continuità che, da quando è iniziata la Premier League, si è vista raramente, solo in parte. E questo, in una corsa al titolo che si preannuncia serratissima come (quasi) ogni anno, rappresenta un problema non indifferente.

Lo sanno bene i rispettivi allenatori, Pep Guardiola e Arne Slot. L’Arsenal viaggia spedito e non commettere ulteriori passi falsi sarà fondamentale se le due corazzate vorranno avere chance – ad oggi i bookmaker ritengono che i londinesi abbiano il 71% di probabilità di salire sul trono d’Inghilterra a fine stagione – di rientrare in corsa. Il Manchester City ha vinto tutte e tre le ultime partite tra League Cup (1-3 in casa dello Swansea), campionato (3-1 al Bournemouth) ed in Champions (in settimana spazzato via il Borussia Dortmund 4-1). Guardiola sta sfruttando il momento magico del suo fromboliere Haaland, già a quota 13 gol in questa Premier – migliore per gol (13), gol attesi (10,25 xG), tiri (43) e tiri in porta (25) – e prossimo a sfondare il muro delle 100 marcature nel massimo campionato inglese (sono 98 in sole 107 presenze, a un passo il record del mitico Alan Shearer).

Reds fuori dal tunnel?

Il Liverpool è stato, se vogliamo, ancora meno costante del City (da fine settembre a fine ottobre i Reds hanno incassato quasi solo sconfitte) ma nelle ultime due partite Salah e compagni sembrano aver trovato la via d’uscita da quel tunnel in cui erano precipitati. In campionato, nello scorso weekend, sono tornati a vincere – e a non subire gol dopo quasi due mesi – battendo 2-0 l’Aston Villa, mentre in settimana si sono tolti un’enorme soddisfazione prendendosi lo scalpo del Real Madrid (1-0) in Champions League, sempre ad Anfield Road. Basta per poter dire che il periodo nero sia ormai alle spalle?

La trasferta dell’Etihad Stadium ci dirà sicuramente di più sullo stato di forma dei Reds, che in campionato non vincono fuori casa dallo scorso 14 settembre. Slot, intanto, potrebbe confermare quasi in toto la formazione che è scesa in campo con il Real Madrid: le novità potrebbero riguardare l’impiego di Gakpo al posto di Wirtz ed il possibile avvicendamento tra Ekitiké ed Isak, quest’ultimo pronto a rientrare dopo aver saltato 4 partite per via di un infortunio. Nel City la regia sarà molto probabilmente affidata a Nico Gonzalez, dal momento che Rodri non offre ancora le dovute garanzie a livello fisico. Cherki dovrebbe partire dal 1′.

Come vedere Manchester City-Liverpool in diretta tv e in streaming

Manchester City-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Il pronostico

Due pareggi e due vittorie del Liverpool negli ultimi quattro precedenti, con il Manchester City che non batte i Reds dall’aprile 2023. Con un Haaland così devastante ed insaziabile dal punto di vista realizzativo si può puntare un gettone sul successo dei Cityzens, che quest’anno hanno perso solo una volta davanti al proprio pubblico, ma non si può sottovalutare il fatto che il Liverpool, dopo qualche aggiustamento da parte di Slot, abbia ritrovato certezze e fiducia. Si profila un match molto equilibrato in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico Gonzalez; Cherki, Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1