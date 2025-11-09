Pronostico Genoa-Fiorentina: debutti incrociati a Marassi

Genoa-Fiorentina è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tensione alle stelle a Marassi. Ma anche tanta curiosità sull’impatto che avranno sulle rispettive squadre i due nuovi allenatori di Genoa e Fiorentina, Daniele De Rossi e Paolo Vanoli, pronti al debutto in una partita molto delicata vista la classifica di entrambe. Per rossoblù e viola, infatti, è stata una settimana movimentata: il club ligure ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale lunedì scorso, battendo 2-1 il Sassuolo a Reggio Emilia con un gol di Ostigard al 93′ ed abbandonando l’ultimo posto, dove invece è precipitata proprio la Fiorentina.

Una vittoria targata Criscito-Murgita, il duo che ha preso momentaneamente il posto dell’esonerato Vieira. A distanza di pochi giorni, l’annuncio dell’ex tecnico della Roma, che – ironia della sorte – fu licenziato dalla società giallorossa proprio dopo un pareggio con il Genoa, nel settembre 2024.

De Rossi dovrà giocoforza ripartire da quanto fatto vedere di buono dai suoi in Emilia, consapevole del fatto che i problemi da risolvere sono tutt’altro che pochi, tra un attacco che segna con il contagocce (6 gol in 10 partite) e una fase di non possesso che non è stata molto efficace (14 gol subiti).

Ancora più complicato, se vogliamo, il compito che attende Vanoli, nuovamemte in pista dopo l’avventura al Torino lo scorso anno. Il nuovo condottiero viola subentra al disastroso Pioli, a cui il club di Rocco Commisso ha dato il benservito in seguito all’ennesima sconfitta (0-1 in casa contro il Lecce) che ha lasciato i gigliati sul fondo della classifica, a quota 4 punti. In settimana a guidare la Fiorentina nella trasferta di Mainz in Conference League è toccato all’allenatore della Primavera Galloppa: un buon primo tempo non è bastato per evitare un altro ko, il primo nella competizione continentale, con la Viola rimontata e beffata in pieno recupero dai tedeschi (2-1). In campionato i toscani non hanno ancora vinto (peggior inizio della loro storia).

De Rossi sembra orientato a confermare il 3-5-2: assente il solo Malinovskyi. Modulo speculare per Vanoli: con Kean in attacco ci sarà l’ex di turno Gudmundsson. Difficile che recuperi Gosens.

Come vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X Primo Tempo” è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Si affrontano due squadre protagoniste di un brutto avvio di stagione e che proprio per questo hanno appena cambiato guida tecnica. La paura di perdere potrebbe farla da padrona nella sfida del “Ferraris”, motivo per cui non ci aspettiamo una gara spettacolare: gli episodi potrebbero fare la differenza. I precedenti, del resto, sembrano supportare questa tesi: le ultime tre sfide sono tutte terminate con meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Kean, Gudmundsson.

Genoa-Fiorentina: chi vince? Genoa

Pareggio

Fiorentina View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1