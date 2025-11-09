Pronostico Fortaleza-Gremio: non succede dal 2012

Fortaleza-Gremio è una partita della trentatreesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Sarà complicato per il Fortaleza, penultimo in classifica nel campionato brasiliano, riuscire a raggiungere una salvezza che al momento è distante la bellezza di cinque punti. Ma i padroni di casa possono sfruttare una cosa in questa partita, cercando anche di mettere il terzo risultato utile consecutivo.

Possono sfruttare un fattore: in questo match non c’è una vittoria esterna dal 2012. Sì, in tutte le altre occasioni il fattore campo è sempre stato decisivo e potrebbe esserlo anche in questo caso per alcune situazioni, di classifica e di stato di forma. Il Gremio infatti con i suoi 39 punti quando mancano sette giornate al termine del campionato è quasi salvo e, inoltre, arriva da due sconfitte di fila che sottolineano uno stato di forma fisico e mentale di certo non dei migliori. Le evidenti motivazioni che quindi ha la squadra padrona di casa, ad una delle ultime spiagge per riuscire a centrare o almeno cercare di farlo la salvezza, faranno quasi sicuramente la differenza anche in questo caso.

Come vedere Fortaleza-Gremio in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentatreesima giornata del Brasileirao Fortaleza-Gremio, domenica alle 22:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Motivazioni, insomma. Quelle che dovrebbero fare la differenza in questa partita. Fortaleza vincente che alimenterà il sogno di una salvezza complicata. Per il Gremio c’è tempo per toccare quota 40.

Le probabili formazioni di Fortaleza-Gremio

FORTALEZA (4-3-3): Brenno; Mancuso, Britez, Avila, Pacheco; Pierre, Sasha, Pochettino; Herrera, Lucero, Bruno Lopes.

GREMIO (4-2-3-1): Volpi; Joao Lucas, Noriega, Walter, Marlon; Dodi, Arthur; Alysson, Edenilson, Amuzu; Carlos Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0