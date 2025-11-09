Pronostico Flamengo-Santos: la miglior difesa fa la differenza

Flamengo-Santos è una partita della trentatreesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

I padroni di casa non possono sbagliare. Non possono perdere terreno dal Palmeiras, primo in classifica, distante solamente tre punti. E non possono nemmeno stare tranquilli dietro, visto che il Cruzeiro – che ha una partita in più – ha soli due punti di svantaggio.

Rossoneri quindi favoriti contro un Santos che sta disputando una stagione anonima, complicata. Terribile anche oseremmo dire visto che una delle squadre più affascinanti in Brasile al momento sarebbe addirittura retrocessa. Sì, c’è ancora il tempo di recuperare e anche se la classifica al momento fa paura è molto corta. Ed è per questo che i bianconeri ospiti cercheranno il tutto per tutto per uscire fuori con un risultato positivo. Anche se è molto complicato.

Non sarà, quindi, una questione di motivazioni. Ne hanno entrambe. Ma sarà questione tecnica, soprattutto. Ci aspettiamo un Santos molto coperto – come sta succedendo spesso nel corso delle ultime settimane – e non un Flamengo all’assalto dalle prima battute. I rossoneri hanno nelle loro caratteristiche un’ottima qualità, quella di sapere attendere il minuto giusto per colpire. E quando lo fanno poi non prendono gol, visto che parliamo della migliore difesa del campionato con solamente 18 reti subite.

Come vedere Flamengo-Santos in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentatreesima giornata del Brasileirao Flamengo-Santos, domenica alle 22:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Flamengo è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria del Flamengo che confermerà anche di essere la migliore difesa del campionato visto che ci aspettiamo un match da meno di tre reti complessive. E con un sola squadra a segno, quello di casa, ovviamente.

Le probabili formazioni di Flamengo-Santos

FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Nuguez, Arrascaeta; Carrascal, Henrique, Lino.

SANTOS (4-3-3): Brazao; Vinicius, Frias, Peres, Souza; Arao, Ze Rafael, Rollheister; Barreal, Diaz, Victor Hugo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0