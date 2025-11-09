Pronostico Bologna-Napoli: da tre anni succede questo

Bologna-Napoli è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non è il miglior momento per il Napoli, che si presenta sì da prima della classe ma che viene da due pareggi di fila tra campionato e Champions League. I molti infortuni hanno messo in difficoltà Antonio Conte che difficilmente, alla fine di questo turno, sarà ancora in testa alla classifica del campionato.

Sì, perché la sensazione è che gli azzurri in questo specifico momento non abbiano proprio la forza di andare a vincere sul campo del Bologna. Una cosa, questa – cioè la mancata vittoria – già successa nel corso delle ultime tre uscite al Dall’Ara. Anche lo scorso anno è arrivato un pareggio così come era arrivato nelle stagioni precedenti. Sono nove i risultati utili di fila per la squadra di Vincenzo Italiano, tornato in panchina dopo la polmonite. E anche contro il Brann in Europa League, nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutta la partita, la sua squadra ha dimostrato di avere molto carattere, quello che serve per rimanere anche quest’anno nelle zone che contano della classifica.

Non recupererà nessuno, lì davanti, Conte. Che anche se dietro subisce pochissimo non riesce ad essere molto incisivo sulla trequarti avversaria. Una situazione che si potrebbe pagare molto in un match del genere. In ogni caso, il nostro pronostico, pende decisamente verso una sola direzione. E ve lo diciamo sotto.

Come vedere Bologna-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Napoli, in programma domenica alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pareggio è quotato 3.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Il pronostico

Pareggio, così come lo scorso anno. E così come lo scorso anno almeno una rete per squadra. La quota del GOL, inoltre, è molto alta. E siccome parliamo pur sempre di due squadre importanti è sicuramente stuzzicante riuscire a prenderla.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1