Pronostici Manchester City-Liverpool: marcatore e tiri in porta

Manchester City-Liverpool, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le quote sul tavolo

Con l’obiettivo di provare a tenere il passo dell’Arsenal, Manchester City e Liverpool illuminano una domenica di Premier League che si preannuncia assolutamente scoppiettante. Con due reparti offensivi di tutto rispetto ma con difese ancora da registrare, i Citizens e i Reds sono pronti a regalare colpi di scena e un match dal tenore qualitativo molto elevato.

Le maggiori attenzioni saranno chiaramente rivolte all’indirizzo di Erling Haaland. L’attaccante norvegese sta vivendo un periodo di forma che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo. Sono già tredici le reti messe a segno dal bomber di Guardiola; ad impressionare, però, è soprattutto il clamoroso dato riguardante gli Expected Goal (10,25).

L’ex centravanti del Borussia Dortmund può spaccare la partita da un momento all’altro con forza, tecnica e qualità: un fattore sia di testa che di piede, Haaland rappresenta un punto di riferimento per certi aspetti obbligato nell’individuazione di uno dei possibili marcatori del match.

City-Liverpool, i pronostici sui tiratori

Libero di svariare su tutto il fronte offensivo approfittando delle spaziature non sempre perfette da parte del Liverpool, Foden sarà uno dei nomi da cerchiare in rosso in ottica tiratori. L’inglese è chiamato ad imprimere una svolta decisa ad una stagione che finora non l’ha visto ricoprire un ruolo da protagonista. Piuttosto impreciso nelle sue conclusioni, il tuttocampista dei Citizens ha finora centrato la porta solo in tre occasioni a fronte delle tredici conclusioni complessivamente scagliate.

La gara contro il Liverpool potrebbe rappresentare un’occasione per certi aspetti irripetibile: l’Over 1,5 di tiri in porta plus – sia pur bancata con una quota molto alta – si configura come una soluzione molto intrigante. Sull’altro versante un passaggio più o meno obbligato porta diretti a Momo Salah.

Nel vorticoso inizio di stagione del Liverpool, l’egiziano ha comunque offerto prestazioni di tutto rispetto facendo sentire tutto il suo peso offensivo dalla cintola in su (i 23 tiri totali di cui nove nello specchio parlano per lui). Almeno un tiro in porta da parte dell’ex Roma sembra configurarsi come una sorta di must.

Haaland marcatore plus; Foden Over 1,5 tiri in porta plus e Salah Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 8,35 su Goldbet.