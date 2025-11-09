Pronostici Inter-Lazio: marcatore e tiri in porta

Inter-Lazio, i pronostici della sfida: marcatore e possibili tiratori dell’incontro. Ecco tutte le quote sul tavolo

L’undicesima giornata di Serie A vede un suo autorevole snodo cruciale nella sfida che metterà uno contro l’altra l’Inter e la Lazio, gara che negli ultimi anni ha spesso regalato sorprese e colpi di scena sovvertendo anche giochi Scudetto che sembravano più o meno acquisiti.

Ringalluzziti dal filotto di risultato utili consecutivi che ha avuto un passaggio a vuoto soltanto nella trasferta di Napoli, i nerazzurri proveranno ad incanalare sin da subito il match nei binari più congeniali alle proprie caratteristiche. A meno di ulteriori novità di formazione, a far coppia con Lautaro Martinez ci sarà Bonny con Marcus Thuram inizialmente in panchina.

L’ex Parma – andato a segno già in tre occasioni in campionato – molto verosimilmente riuscirà a mettere in grande apprensione la scatola difensiva della squadra di Sarri. Molto bravo ad attaccare la profondità e difficile da spostare fisicamente, l’attaccante francese classe 2003 beneficerà dei movimenti di Lautaro Martinez. La sensazione è che Bonny possa configurarsi come un’arma assolutamente letale con cui far breccia nella difesa della Lazio: l’opzione Over 0,5 marcatore plus è intrigante.

Inter-Lazio, i pronostici del match: i possibili tiratori della sfida

Assolutamente variegato il mosaico di nomi da prendere in considerazione come possibili tiratori. Se Calhanoglu rappresenta un passaggio più o meno obbligato, è degna di considerazione anche la ‘pista’ che porta a Sucic, già decisivo contro la Fiorentina con una perla d’autore.

Ovviamente la Lazio proverà a non scoprirsi giocandosi le proprie chances in contropiede. Uno spartito di gara che potrebbe ad esempio esaltare le caratteristiche di Zaccagni, un fattore soprattutto quando riesce a puntare il suo diretto marcatore e convergere verso il centro. Tipologia di azione dal quale potrebbe nascere almeno un tiro nello specchio di porta difeso da Sommer.

Bonny marcatore plus; Calhanoglu, Sucic e Zaccagni Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 11,94 su Goldbet.