I pronostici di domenica 9 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 9 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

La partita più importante di questa domenica si gioca in Premier League e mette di fronte Manchester City e Liverpool. La squadra di Guardiola ha vinto tutte e tre le ultime partite tra League Cup (1-3 in casa dello Swansea), campionato (3-1 al Bournemouth) ed in Champions (in settimana spazzato via il Borussia Dortmund 4-1). L’allenatore spagnolo sta sfruttando il momento magico del suo fromboliere Haaland, già a quota 13 gol in questa Premier – migliore per gol (13), gol attesi (10,25 xG), tiri (43) e tiri in porta (25) – e prossimo a sfondare il muro delle 100 marcature nel massimo campionato inglese (sono 98 in sole 107 presenze, a un passo il record del mitico Alan Shearer).

Il Liverpool è stato, se vogliamo, ancora meno costante del City (da fine settembre a fine ottobre i Reds hanno incassato quasi solo sconfitte) ma nelle ultime due partite Salah e compagni sembrano aver trovato la via d’uscita da quel tunnel in cui erano precipitati. In campionato, nello scorso weekend, sono tornati a vincere – e a non subire gol dopo quasi due mesi – battendo 2-0 l’Aston Villa, mentre in settimana si sono tolti un’enorme soddisfazione prendendosi lo scalpo del Real Madrid (1-0) in Champions League, sempre ad Anfield Road. Basta per poter dire che il periodo nero sia ormai alle spalle?

Due pareggi e due vittorie del Liverpool negli ultimi quattro precedenti, con il Manchester City che non batte i Reds dall’aprile 2023. Con un Haaland così devastante ed insaziabile dal punto di vista realizzativo si può puntare un gettone sul successo dei Cityzens, che quest’anno hanno perso solo una volta davanti al proprio pubblico, ma non si può sottovalutare il fatto che il Liverpool, dopo qualche aggiustamento da parte di Slot, abbia ritrovato certezze e fiducia. Si profila un match molto equilibrato in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

I pronostici sulle altre partite

Le ultime due vittorie dell’Inter, in campionato contro il Verona ed in Champions contro il Kairat, si somigliano molto. Sebbene i nerazzurri abbiano affrontato due squadre ampiamente alla portata come gli scaligeri e i kazaki, sono arrivate dopo 90 minuti più sofferti del previsto, segno che gli uomini di Cristian Chivu hanno bisogno di rifiatare un po’ dopo quest’ennesimo tour de force.

La Lazio è in crescita e, con ogni probabilità, riuscirà a creare qualche grattacapo ad una Inter che è arrivata alla sosta con un po’ di fiatone per via dei numerosi impegni ravvicinati. Nerazzurri favoriti – non hanno mai perso nelle ultime sei partite giocate a San Siro contro i capitolini – ma i biancocelesti non si arrenderanno facilmente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Crystal Palace-Brighton, Premier League, ore 15:00

Vincenti

ROMA (in Roma-Udinese, Serie A, ore 18:00)

(in Roma-Udinese, ore 18:00) INTER (in Inter-Lazio, Serie A, ore 20:45)

(in Inter-Lazio, ore 20:45) REAL MADRID (in Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga, ore 16:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rayo Vallecano-Real Madrid , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Celta Vigo-Barcellona , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Strasburgo-Lille, Ligue 1, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Manchester City-Liverpool , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Lione-PSG , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 AZ-PSV, Eredivisie, ore 16:45

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Milan-Roma, Serie A, ore 20:45