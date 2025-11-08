Pronostico Parma-Milan, dal 2020 questo segno esce sempre: occhio alle statistiche

Parma-Milan è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel gruppetto di testa, a quota 21 punti come i cugini dell’Inter e la Roma, c’è anche il Milan di Max Allegri. I rossoneri, pur essendo praticamente all’alba di un nuovo ciclo – l’allenatore livornese è approdato a Milanello la scorsa estate, chiamato a rilanciare le ambizioni del Diavolo dopo un’annata disastrosa – stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per lottare sin da subito per il titolo. Da settembre in poi nessuno è stato in grado di battere il Milan, unica squadra ancora imbattuta insieme al Como da quando si è ripreso a giocare dopo la prima sosta per le nazionali: da allora Maignan e compagni hanno fatto più punti di tutti, 18, insieme all’Inter.

L’unica sconfitta del Milan rimane, per adesso, quella all’esordio con la Cremonese. Domenica scorsa Allegri si è aggiudicato lo scontro diretto con il collega Gasperini: sebbene la Roma abbia dominato il possesso nello scontro diretto di San Siro, a spuntarla è stato il Diavolo grazie ad un gol del difensore Pavlovic a fine primo tempo (1-0), con Dybala che nella ripresa ha sbagliato un rigore. Primo clean sheet per il Milan dopo tre partite in cui la porta non era mai rimasta inviolata: che Allegri sia riuscito in poco tempo a sistemare la difesa lo si evince chiaramente anche dai numeri, dal momento che solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria i rossoneri hanno incassato meno reti dopo 10 partite (annata 2003-04, in cui il club meneghino vinse lo scudetto).

Prima della sosta il Milan cercherà di incrementare il bottino di punti in casa del Parma, rimasto a mani vuote per due partite di fila (sconfitte con Roma e Bologna). Più in generale, la squadra emiliana ha vinto solamente una partita da quando è iniziato il campionato e resta poco sopra la zona retrocessione, a +1 sulla terzultima.

Il problema principale del Parma è un attacco che continua a segnare con il contagocce – il peggior del torneo con appena 5 gol realizzati – ma che sembra essersi sbloccato nelle ultime due giornate, visto che i ducali hanno perforato la rete avversaria sia contro la Roma che contro il Bologna. Cuesta contro il Milan dovrà fare di necessità virtù: Ordonez, espulso nello scorso weekend, è squalificato ma mancheranno anche due perni come Circati ed Estevez. La speranza del tecnico spagnolo è quella di recuperare almeno Valeri. Buone nuove invece per Allegri, che ritrova Pulisic: lo statunitense dovrebbe subentrare nel secondo tempo.

Come vedere Parma-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Milan è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Tardini” di Parma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Parma-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

C’è grande entusiasmo in casa Milan dopo il successo nello scontro diretto con la Roma. In trasferta, tuttavia, i rossoneri non vincono da più di un mese e nelle ultime due gare giocate fuori casa hanno raccolto solo pareggi. Potrebbe non filare tutto liscio, insomma, contro un Parma che, nonostante qualche assenza importante, sa come dare fastidio alle big e che ha bisogno di voltare pagina dopo le due sconfitte di fila con Roma e Bologna, in cui probabilmente i ducali avrebbero meritato qualcosa in più. Non sarebbe una sorpresa se uscisse fuori il segno over 2,5, tra l’altro una costante negli ultimi cinque precedenti tra le due squadre.

Le probabili formazioni di Parma-Milan

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Bernabé, Keita, Sorensen, Benedyczak; Cutrone, Pellegrino.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2