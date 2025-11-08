Pronostico Lecce-Verona: esce per la quarta volta di fila

Lecce-Verona è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Spulciando i dati relativi agli xG, non può non balzare agli occhi l’enorme discrepanza tra gol segnati (6) e gol attesi (12,11) del Verona di Paolo Zanetti. Si, la formazione scaligera avrebbe meritato decisamente di più rispetto a quanto ottenuto finora: anche contro l’Inter, domenica scorsa, i gialloblù non sarebbero dovuti uscire a mani vuote per quanto fatto vedere in campo contro una delle squadre più forti della Serie A. Ed invece alla fine l’hanno spuntata i nerazzurri grazie ad una sfortunata autorete di Frese in pieno recupero che ha lasciato a bocca asciutta il pubblico del “Bentegodi”.

Verona che, ad ogni modo, è una delle tre squadre insieme a Fiorentina e Pisa a non aver ancora festeggiato i tre punti in questo campionato. Il lungo digiuno di vittorie contribuisce, ovviamente, ad imbruttire la classifica: Zanetti, con un bottino di cinque pareggi ed altrettante sconfitte, non può dormire sonni tranquilli. I due ko di fila con Como e Inter hanno fatto scivolare il Verona al penultimo posto. Peggio degli scaligeri solo la disastrosa Fiorentina. Della profonda crisi dei viola ha approfittato il Lecce, che proprio per questo affronterà lo scontro salvezza con i gialloblù con uno spirito ben diverso. La squadra di Eusebio Di Francesco grazie ad un gol di Berisha nell’ultimo turno ha espugnato Firenze (0-1), conquistando il secondo successo stagionale – sempre in trasferta – e voltando pagina dopo le due sconfitte con Udinese e Napoli, gare in cui il Lecce aveva comunque offerto delle prestazioni positive. Situazione di classifica più tranquilla per i salentini, saliti a quota 9 punti, a +3 sulla terzultima.

Di Francesco sembra intenzionato a confermare l’undici di Firenze: l’unico dubbio del tecnico è in attacco, con Pierotti e Banda che si contendono una maglia da titolare. Zanetti, dall’altro lato, si affida nuovamente alla coppia Giovane-Orban. In difesa il rientrante Nunez insidia Bella-Kotchap.

Come vedere Lecce-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Verona, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Il pronostico

La tensione si taglierà a fette, come spesso capita in partite del genere. Improbabile, dunque, che si assisterà ad una gara troppo movimentata e a tanti capovolgimenti: il segno “under 2,5” potrebbe uscire per la quarta volta di fila. Da valutare anche la doppia chance esterna: il Lecce in casa finora è stato meno efficace e non sarebbe una sorpresa se il Verona riuscisse a portare via punti dal Salento.

Le probabili formazioni di Lecce-Verona

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1