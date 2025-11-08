Pronostico Juventus-Torino: un tabù che resiste da oltre trent’anni

Juventus-Torino è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il derby della Mole si prepara ad accendere il sabato di Serie A. Riflettori puntati sull’Allianz Stadium, impianto che il Torino non è mai riuscito a violare da quando è stato inaugurato nel 2011. Basti pensare che l’ultima vittoria esterna dei granata nella stracittadina risale ad oltre trent’anni fa: era il 1995, un’eternità. La Juventus, invece, non perde con i cugini dal 2015: nei successivi 20 derby i bianconeri hanno sempre evitato la sconfitta.

Un digiuno lunghissimo che stavolta proverà a spezzare Marco Baroni: l’allenatore toscano, dalla scorsa estate al timone del Toro, nei primi due mesi e mezzo di campionato sembra essere riuscito ad alzare, seppur lievemente, l’asticella. Al di là delle tre sconfitte con Inter, Atalanta e Parma, i granata si stanno facendo valere, dimostrando di essere una squadra difficile da domare. Chiedere a Roma e Napoli, entrambe battute da Vlasic e compagni, ma non sono passati inosservati neppure i pareggi con Lazio e Bologna. Con le cosiddette piccole, invece, il Torino ha spesso deluso: una settimana fa ha rischiato grosso contro il Pisa, in vantaggio di due gol all’Olimpico-Grande Torino e riacciuffato dalle reti di Simeone (già 4 gol in campionato per l’ex attaccante del Napoli) e Adams.

La Juventus, insomma, non dovrà commettere l’errore di sottovalutare i cugini. Difficile che accada, a giudicare dal piglio con cui i bianconeri hanno affrontato le prime due sfide dell’era Spalletti tra Serie A e Champions League. L’allenatore toscano ha portato quella ventata d’aria nuova che serviva ma soprattutto si è rivista una Juve che arriva più facilmente davanti alla porta avversaria.

La Signora nel giro di quattro giorni ha vinto con merito a Cremona (1-2), ottenendo la seconda vittoria di fila dopo quella sull’Udinese (con Brambilla traghettatore), e pareggiato 1-1 con lo Sporting in coppa. Un match, quello con i portoghesi, che ha lasciato l’amaro in bocca visto che ai punti avrebbe meritato la Juve. Spalletti nel derby confermerà la difesa a tre con Koopmeiners di nuovo nelle vesti di braccetto. Davanti Yildiz e Vlahovic: il serbo è a disposizione dopo il problema fisico accusato con lo Sporting. Nel Torino ballottaggio in mezzo tra Asllani e Ilic, mentre a sinistra Lazaro dovrebbe avere la meglio sul rientrante Nkounkou. Ngonge e Adams si contendono un posto in attacco di fianco a Simeone.

Come vedere Juventus-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Torino, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Contro Cremonese e Sporting si è vista una Juventus diversa, più aggressiva e determinata, sebbene qualche problema ancora rimanga, soprattutto in fase di non possesso (nessun clean sheet nelle ultime sei partite). Considerando il fatto che lo Stadium sia da sempre un tabù per il Torino, si può dare fiducia ai bianconeri in un derby in cui, per la seconda volta di fila, entrambe le squadre dovrebbero andare a segno almeno in una occasione.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1