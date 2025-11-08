Pronostico Espanyol-Villarreal: la Champions fa pagare dazio

Espanyol-Villarreal è una gara della dodicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sono cinque i punti che dividono in classifica l’Espanyol e il Villarreal. In posizioni di certo poco preventivabili all’inizio della stagione visto che gli ospiti sono terzi e i padroni di casa sesti. Insomma, è un match d’altissima quota.

Il compito dell’Espanyol, o per meglio dire la speranza dell’Espanyol, è quella di dimenticare la sconfitta in campionato della scorsa settimana contro l’Alaves. Lo stesso presupposto è nella testa dei giocatori del Villarreal che invece hanno perso in Champions League contro i ciprioti del Pafos. Una brutta sconfitta per il sottomarino giallo, inaspettata ma meritata per quello che s’è visto in campo. E una prestazione del genere per forza di cose sarà nella testa dei giocatori. Non solo la sconfitta, pesantissima per il morale e che sicuramente toglie delle certezze, ma anche una trasferta lunga che in questo caso toglie energie fisiche.

Ecco perché gli ospiti potrebbero pagare davvero dazio nel corso di questo match. Una gara che se affrontata nel migliore dei modi dall’Espanyol – con il giusto atteggiamento tattico e con il giusto spirito – potrebbe anche avvicinare la squadra padrona di casa in classifica. Rimane un compito abbastanza arduo e noi ci andremmo con i piedi di piombo. Non andiamo con i piedi di piombo, comunque, in quello che è il nostro pronostico, che vi diciamo sotto.

Come vedere Espanyol-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Villarreal, gara valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Come detto prima la vittoria dell’Espanyol sarà complicata. Ma ci può stare per tutto quello che vi abbiamo raccontato e per quello che sarà lo stato d’animo del Villarreal. La cosa che invece crediamo possa realmente uscire fuori è una sfida da almeno un gol per squadra. Su questo non abbiamo il minimo dubbio.

Le probabili formazioni di Espanyol-Villarreal

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Exposito, Lozano; Dolan, Pickel, Milla; Fernandez.

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza; Buchanan, Partey, Comesana, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1