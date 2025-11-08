Pronostico Crystal Palace-Brighton: difesa di ferro

Crystal Palace-Brighton è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre vittorie di fila hanno rilanciato prepotentemente il Crystal Palace: tra campionato e coppa quella squadra che ha vinto due trofei nel corso degli ultimi mesi sembra essere tornata di nuovo in corsa per qualcosa d’importante. E il fatto che il club, appunto, sia riuscito a battere in altrettante finali due squadroni, nonostante sia passato già un poco di tempo, è un fattore che secondo noi deve essere tenuto in considerazione in diverse occasioni.

Si sa, quando si vince qualcosa, aumenta immediatamente il livello di autostima. Ma non solo, ci sono anche dei numeri importanti che devono essere per ovvi motivi sottolineati e che ci permettono di dire che il Palace parte con tutti i favori del pronostico in questo match contro il Brighton. Il motivo principale, spulciando appunto le statistiche, è il fatto che parliamo della quarta miglior difesa del campionato. E se l’Arsenal – con soli tre gol presi – è comunque quella che giustamente subisce di meno, il Palace dimostra di avere almeno dietro quelli che sono i meccanismi giusti. E infatti, le ultime tre vittorie, sono arrivate con otto gol fatti e solamente uno subito, contro l’Az, in Conference League.

Ha vinto contro il Leeds, invece, il Brighton nell’ultimo turno di campionato. Ma in generale i biancoblu non vivono quello che è il loro miglior momento di forma. Soprattutto fuori casa questa squadra fatica e anche molto – due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite – e di conseguenza, con un Palace che invece tra le mura amiche riesce quasi sempre a dare qualcosa in più ci pare possa essere ampiamente probabile un’affermazione dei padroni di casa, ovvio.

Come vedere Crystal Palace-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Brighton è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Crystal Palace è quotata 2.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.25 su GoldBet e Lottomatica e 2.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non solo la vittoria del Palace – con quota altissima – ma anche il segno NO GOL (che rimane comunque complicato) ci stuzzica particolarmente.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Brighton

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Kamada, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino, Mateta.

BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0