Pronostico Como-Cagliari: i clean sheet sono diventati un miraggio

Como-Cagliari è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nell’ultimo turno di campionato il Como non solo è riuscito a tenere testa al Napoli campione d’Italia in carica ma ha pure imposto il suo gioco al “Maradona”, com’è nel suo stile ormai da tempo. La squadra di Cesc Fabregas ragiona da big ed affronta ogni avversario senza alcun timore reverenziale, puntando principalmente sulle idee. I lariani sabato scorso hanno sfiorato una clamorosa vittoria nell’impianto di Fuorigrotta (Morata si è fatto parare un rigore da Milinkovic-Savic), pur non andando al di là di uno zero a zero, terzo pareggio esterno di fila per la formazione allenata dall’ex centrocampista di Chelsea e Barcellona.

Cioò che più conta, tuttavia, è la classifica: il Como dopo dieci giornate è settimo a quota 17 punti e duella con squadre del calibro di Juventus e Lazio, ad una sola incollatura dalla zona Europa League.

Un sogno, quello della qualificazione europea, che sembra diventare più concreto turno dopo turno. Da non sottovalutare, poi, la lunghissima striscia di risultati positivi: Morata e compagni sono imbattuti da agosto, quando si arresero 1-0 al Bologna (unica sconfitta stagionale). Rappresenta dunque una grande occasione la sfida con il Cagliari al “Sinigaglia”, stadio finora mai violato. I sardi vengono dalla sconfitta, la seconda consecutiva, rimediata all’Olimpico con la Lazio: lunedì scorso gli uomini di Fabio Pisacane hanno resistito fino a metà ripresa nella Capitale prima di soccombere dinanzi ai biancocelesti, che hanno sbloccato il match al 65′ con Isaksen (nel recupero il gol del 2-0 di Zaccagni).

Dalla vittoria con il Lecce dello scorso 19 settembre il Cagliari non ha più vinto, collezionando a malapena due punti in sei giornate (entrambi i pareggi sono arrivati in trasferta).

Fabregas in difesa dovrà fare ancora a meno di Kempf, che non ha smaltito l’infortunio alla caviglia: come al “Maradona” giocherà Diego Carlos accanto a Ramon. Davanti è ballottaggio tra Morata e Douvikas, con il greco leggermente in vantaggio. Dall’altro lato, Pisacane ritrova Obert, assente per squalifica contro la Lazio.

Come vedere Como-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Cagliari, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Rispetto alle prime giornate di campionato il Cagliari ha perso solidità: nelle ultime 8 uscite la porta dei sardi non è mai rimasta inviolata. Numeri che preoccupano Pisacane in vista della trasferta di Como: di fronte i rossoblù si ritroveranno una squadra che di occasioni da gol ne crea a bizzeffe grazie al suo gioco propositivo. Difficile andare contro i lariani in una partita in cui il numero delle reti complessive sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Como-Cagliari

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Douvikas.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0