Pronostico Atletico Madrid-Levante: alla sosta con tre punti (e niente gol)

Atletico Madrid-Levante è una gara della dodicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Il quarto posto in classifica – con la migliore difesa del campionato insieme ad altre squadre – è una posizione congrua per quello che l’Atletico Madrid è riuscito a fare fino al momento. Una squadra, quella di Simeone, che dopo un avvio complicato ha cercato di rimettere le cose a posto.

Ci stanno riuscendo i Colchoneros, che pure in Champions League si sono ripresi ma che ovviamente se ne vogliono andare alla sosta cercando di sfruttare il calendario favorevole che li mette davanti ad un impegno tutt’altro che complicato contro il Levante. Nove punti in classifica per gli ospiti che sono fuori dalla zona retrocessione solamente per via della differenza reti. Inoltre, i catalani ospiti, hanno già preso 20 gol in campionato e sono la seconda peggiore difesa del campionato. Insomma, una squadra che dovrà sudare fino alla fine per cercare di raggiungere la salvezza.

I valori in campo sono totalmente differenti. E di certo non è una cosa che scopriamo noi adesso. E si sa, a lungo andare, i veri valori escono sempre fuori. E quelli dell’Atletico Madrid – anche se con dei tempi diversi da quanto uno si sarebbe potuto aspettare – si stanno vedendo in questo momento. Quindi, alla sosta, con i tre punti. Non ci possono essere dubbi.

Come vedere Atletico Madrid-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Levante, gara valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Contro la seconda peggior difesa del campionato l’Atletico Madrid si prenderà tre punti importanti per il proprio campionato. Solamente una squadra a segno pure, quella di casa ovviamente.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Levante

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Baena, Gonzalez; Alvarez.

LEVANTE (4-3-3): Ryan; Elgezabal, Moreno, De la Fuente; Toljan, Arriaga, Olasagasti, Sanchez; Alvarez, Eyong, Brugue.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0