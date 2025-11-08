Pronostico Atalanta-Sassuolo: sulla scia della Champions altra vittoria

Atalanta-Sassuolo è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria in Champions League contro il Marsiglia in trasferta ha dato sicuramente una grossa iniezione di fiducia all’Atalanta. E la squadra di Juric aveva sicuramente bisogno di tutto questo, soprattutto dopo alcuni risultati non del tutto positivi in campionato. Certo, in Francia, è esploso di nuovo il caso Lookman, e non sappiamo quale sarà la decisione del tecnico sul nigeriano. Potrebbe sicuramente finire in panchina.

Detto questo, è ovvio che la Dea parta con tutti i favori del pronostico. Soprattutto se, come sembra, ha messo alle spalle i problemi offensivi. Più che altro di precisione, perché questa squadra in queste prima uscite di campionato ha sempre creato le occasioni per segnare ma avuto proprio grosse difficoltà nella finalizzazione. Samardzic – che dovrebbe trovare una maglia da titolare domenica a pranzo – è stato decisivo a Marsiglia. Ma tutti si aspettano i gol di Krstovic o di Scamacca.

Sassuolo che viene da una brutta sconfitta interna contro il Genoa arrivata nei minuti di recupero e “grazie” a delle disattenzioni difensive che non si possono commettere a questi livelli. Un Sassuolo che ha comunque iniziato molto bene il suo campionato – e che davanti non solo ha Berardi con delle qualità tecniche importanti ma diversi giocatori pronti a fare la differenza – che almeno un gol nel corso del match dovrebbe anche riuscire a trovarlo. Ma forse la Dea ha messo la marcia giusta e sulla scia della Champions League una vittoria potrebbe di nuovo arrivare.

Come vedere Atalanta-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Sassuolo, in programma domenica alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Se la gara come vi abbiamo detto prima dovrebbe essere da almeno un gol per squadra, di conseguenza sarà anche di almeno tre reti complessive. Atalanta vincente, senza dubbio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Krstovic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1