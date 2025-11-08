I pronostici di sabato 8 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 8 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

Il derby della Mole si prepara ad accendere il sabato di Serie A. Riflettori puntati sull’Allianz Stadium, impianto che il Torino non è mai riuscito a violare da quando è stato inaugurato nel 2011. Basti pensare che l’ultima vittoria esterna dei granata nella stracittadina risale ad oltre trent’anni fa: era il 1995, un’eternità. La Juventus, invece, non perde con i cugini dal 2015: nei successivi 20 derby i bianconeri hanno sempre evitato la sconfitta.

Un digiuno lunghissimo che stavolta proverà a spezzare Marco Baroni: l’allenatore toscano, dalla scorsa estate al timone del Toro, nei primi due mesi e mezzo di campionato sembra essere riuscito ad alzare, seppur lievemente, l’asticella. Il Torino ha deluso con le piccole, ma ha battuto Roma e Napoli e pareggiato con Lazio e Bologna.

Contro Cremonese e Sporting si è vista una Juventus diversa, più aggressiva e determinata, sebbene qualche problema ancora rimanga, soprattutto in fase di non possesso (nessun clean sheet nelle ultime sei partite). Considerando il fatto che lo Stadium sia da sempre un tabù per il Torino, si può dare fiducia ai bianconeri in un derby in cui, per la seconda volta di fila, entrambe le squadre dovrebbero andare a segno almeno in una occasione.

I pronostici sulle altre partite

In settimana, anche i campioni d’Europa del PSG si sono dovuti inchinare allo strapotere del Bayern Monaco. Espugnata Parigi (1-2) grazie a una doppietta di Luis Diaz – il colombiano si sta rivelando un acquisto azzeccatissimo – e, soprattutto, nonostante l’inferiorità numerica per tutta la ripresa (espulso lo stesso Diaz a fine primo tempo).

Un’altra notte magica, insomma, per i bavaresi, a punteggio pieno sia in Champions League che in Bundesliga e sempre vittoriosi da quando è iniziata la stagione, in qualunque competizione. Vincent Kompany e i suoi uomini sono entrati nella storia: con 16 vittorie in altrettante partite (56 gol segnati, una media di tre e mezzo a partita) hanno firmato l’inizio migliore di sempre, stracciando anche un record del Milan di Fabio Capello che resisteva dal 1992.

Pronostici: la scelta del Veggente

• JUVENTUS in Juventus-Torino, Serie A, ore 20:45

Vincenti

COMO (in Como-Cagliari, Serie A, ore 15:00)

(in Como-Cagliari, ore 15:00) BAYERN MONACO (in Union Berlino-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

(in Union Berlino-Bayern Monaco, ore 15:30 CHELSEA (in Chelsea-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Tottenham-Manchester United , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Amburgo-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Hoffenheim-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Borussia Monchengladbach-Colonia , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Monaco-Lens , Ligue 1, ore 21:05

, Ligue 1, ore 21:05 Espanyol-Villarreal, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 11.44 GOLDBET ; 10.67 SNAI; 11.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Lecce-Verona, Serie A, ore 15:00