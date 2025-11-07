Pronostico West Ham-Burnley: seconda di fila e aggancio

West Ham-Burnley è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Davvero inaspettata, nello scorso fine settimana, la vittoria del West Ham in casa contro il Newcastle. Un’affermazione decisamente importante per i padroni di casa che ha messo fine a una serie di risultati negativi che avevano, e anche molto, complicato la classifica.

Non che sia cambiata più di tanto – una vittoria non fa primavera – ma la bella botta di fiducia che è arrivata grazie a questi tre punti potrebbe sicuramente aiutare il West Ham nel proseguo della sua stagione. Anche perché adesso sarebbe assai bello per i padroni di casa riuscire a piazzare la seconda vittoria di fila in campionato contro un Burnley avanti di sole tre lunghezze in classifica e quindi raggiungerlo e respirare, andando in questo modo alla sosta fuori dalla zona retrocessione. Il compito in questo caso sempre più difficile a dirsi che a farsi, perché andando a vedere quelle che sono le qualità delle due rose è evidente che i padroni di casa abbiano molto di più. E secondo noi serviva solamente la scintilla, serviva solamente sbloccarsi e andare a riprendersi in mano una stagione che sembrava davvero sfuggita. Insomma, si “vola” se possiamo utilizzare questo termine (ma intanto lo abbiamo scritto tra virgolette) in classifica.

Come vedere West Ham-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Burnley è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del West Ham è quotata 1.92 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.95 su GoldBet e Lottomatica e 1.97 su Snai.

Il pronostico

Non ci aspettiamo di certo un match ricchissimo di emozioni, ma ci aspettiamo senza dubbio una vittoria del West Ham che potrebbe anche arrivare dentro una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di West Ham-Burnley

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Paqueta; Bowen, Fernandes, Summerville; Wilson.

BURNLEY (5-4-1): Dubravka; Walker, Laurent, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Tchaouna, Cullen, Florentino, Anthony; Flemming.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0