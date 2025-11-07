Pronostico Sunderland-Arsenal: la corsa non conosce ostacoli

Sunderland-Arsenal è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sembra, e per il momento lo è, quasi inarrestabile la corsa dell’Arsenal di Arteta. In questo momento i Gunners distruggono tutto quello che gli passa davanti, che sia in campionato o che sia in Champions League.

Il tecnico spagnolo ha davvero costruito una macchina perfetta soprattutto a livello difensivo. Nessun gol preso in Champions League fino ad ora, sono solamente tre quelli subiti nel massimo campionato inglese. Parliamo, quindi, di una formazione che non solo segna a raffica ma che ha capito che per vincere il campionato – e non serve più andarci vicino – serve soprattutto non subire niente. O quasi. Contro un Sunderland che viene da tre risultati utili di fila, sarà sicuramente complicato riuscire a tenere ancora la porta inviolata e lo sappiamo. Ma questa squadra ha le caratteristiche giuste per vincerlo questo match e andarsene all’ultima sosta dell’anno con sei punti, nella peggiore delle ipotesi, rispetto alla seconda, quel Manchester City che è costretto a inseguire.

Per quanto riguarda il Sunderland è sicuramente la squadra che ha maggiormente sorpreso fino ad oggi. Una formazione che occupa il quarto posto in classifica che tutti gli squadroni che ci sono in questo campionato e che non ha sicuramente le potenzialità economiche di tutte le altre è qualcosa di unico. Ma contro il caterpillar Arsenal il compito è proibitivo.

Il pronostico

Ora, pensare che l’Arsenal le possa vincere tutte senza mai subire un gol ci pare esagerato. Quindi la quota di entrambe le squadre a segno, superiore a due volte la posta, è stuzzicante e anche molto. Ma la vittoria dei Gunners, comunque, non ci pare possa essere in discussione.

Le probabili formazioni di Sunderland-Arsenal

SUNDERLAND (4-5-1): Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava; Traore, Xhaka, Sadiki, Le Fee; Isidor.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3