Pronostico Siviglia-Osasuna: secondo sorriso in casa

Siviglia-Osasuna è una gara della dodicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Il Siviglia di Almeyda, una squadra totalmente diversa da quella che siamo stati abituati a vedere nel corso degli ultimi anni, in questa stagione tra le mura amiche ha conquistato una sola vittoria. Non una vittoria banale, visto che a cadere è stato il Barcellona.

Poi solo pareggi e anche qualche sconfitta importante, soprattutto l’ultima contro il Maiorca che si è preso l’intero malloppo. Sono tre le sconfitte di fila in campionato per gli andalusi che hanno anche messo a rischio il lavoro dell’allenatore argentino che tutti noi ricordiamo per quel suo passato in Italia a centrocampo tra Lazio e Parma. Ma la squadra è sempre stata e continua ad essere dalla sua parte. Una situazione questa che deve per forza di cose essere tenuta in considerazione se si vuole fare un’analisi di quello che potrebbe succedere.

Il Siviglia parte favorito, nonostante il momento, nonostante l’Osasuna sia una squadra che nelle ultime settimane ha mostrato dei segnali di crescita e che viene da due risultati utili di fila tra coppa e campionato. Però è dietro in classifica e, soprattutto, quando scende in campo ha un atteggiamento passivo, uno di quelli per i quali prima o poi vieni punito. Il Siviglia, dal proprio canto altri passi falsi non se li può permettere e cercherà in tutti i modi di prendersi la vittoria. E ci riuscirà.

Come vedere Siviglia-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Osasuna, gara valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Siviglia vincente che allontanerà l’Osasuna dalla propria classifica e che se ne andrà alla sosta con il sorriso. Sarà la seconda vittoria interna del proprio campionato per gli andalusi.

Le probabili formazioni di Siviglia-Osasuna

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoume, Mendy; Sanchez, Sow, Vargas; Adams.

OSASUNA (4-5-1): Herrera; Moncayola, Catena, Boyomo, Bretones; Gomez, I Munoz; V Munoz, Oroz, Ruben Garcia; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1