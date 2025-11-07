Pronostico Everton-Fulham: finisce come a maggio

Everton-Fulham è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Everton è una squadra che oggettivamente non sta passando un ottimo periodo, visto che nelle ultime tre uscite ha perso due volte e pareggiato una, sul campo del Sunderland la scorsa settimana. Ma è proprio questo risultato finale, conquistato su un campo complicato, che ci permette di dire che in questa gara in programma sabato pomeriggio la truppa di Liverpool parta con tutti i favori del pronostico.

Perché diciamolo chiaramente: dentro questa rosa ci sono dei giocatori importanti che possono in qualunque momento del match riuscire a fare la differenza. A differenza di quanto succede dentro al Fulham, evidentemente una squadra diversa, fatta di corsa, di carattere, di grinta. Caratteristiche che si sono viste soprattutto contro i Wolves – ultimi in classifica – nel corso dell’ultimo turno. Poi, c’è da dire, che era arrivata una vittoria in Coppa di Lega solamente ai calci di rigore contro il Wycombe, quindi non tutto è oro quello che luccica.

Un’opportunità in poche parole per la squadra di casa, opportunità di ritrovare una vittoria che manca da più di un mese – in casa contro il Crystal Palace – ma soprattutto di allungare in classifica non solo verso la formazione ospite – la distanza è di solo un punto – ma anche di allungare sulle zone rosse della classifica della Premier.

Come vedere Everton-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Fulham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

E come è finita a maggio? Con una vittoria dei padroni di casa. Che si potrebbero ripetere in questo sabato che garantirebbe di andare alla sosta con una certa tranquillità.

Le probabili formazioni di Everton-Fulham

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien; Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; Alcaraz, Dewsburt-Hall, Grealish; Beto.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, Berge; Wilson, King, Kevin; Jimenes.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1