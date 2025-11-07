Pronostici Serie B 8 novembre: scorpacciata di partite e quota da urlo

Serie B, il grosso della dodicesima giornata si gioca di sabato. Il match clou è a Frosinone: allo “Stirpe” è di scena il Modena capolista.

Sabato ricco in Serie B. Sette partite spalmate su poche ore, compresa la sfida d’alta classifica tra Frosinone e Modena, rispettivamente terza e prima in classifica, separate da soli tre punti. Ma non c’è solo il big match dello “Stirpe” a prendersi la scena. Sono diverse le partite da attenzionare nella giornata che precede la sosta, la terza della stagione.

Il Catanzaro, ad esempio, va a caccia della quarta vittoria di fila dopo quelle con Palermo, Mantova e Venezia. Repentino il cambio di passo dei giallorossi, che solo fino a poche settimane fa navigavano in cattive acque, al punto che l’avventura nel capoluogo calabrese di Alberto Aquilani sembrava già al capolinea.

Invece, una volta conquistata la prima vittoria, il Catanzaro dà l’impressione di non volersi più fermare. Contro un Empoli in difficoltà, la striscia di risultati positivi può proseguire: il ritorno di Alessio Dionisi in panchina non ha sortito gli effetti sperati, con gli azzurri che non sono ancora riusciti a festeggiare il primo successo con il nuovo tecnico al timone.

Ad ogni modo, al “Castellani” l’Empoli si è dimostrato più solido: in casa non ha mai perso, pareggiando ben cinque volte su sei, un dato di cui il Catanzaro dovrà tenere conto. E veniamo al match clou di giornata. Da una parte il miglior attacco, quello del Frosinone (20 gol), dall’altra la miglior difesa, quella del Modena (appena 6 gol subiti). I presupposti per una gara entusiasmante – e da almeno una rete per parte – ci sono tutti: la squadra di Massimiliano Alvini, che in pochi si aspettavano di vedere così in alto a questo punto del torneo, è pronta a dare filo da torcere alla capolista. I ciociari vengono da due vittorie di fila (Entella e Carrarese), mentre gli emiliani hanno immediatamente voltato pagina dopo il ko nel derby con la Reggiana battendo di misura (1-0) la Juve Stabia.

Le previsioni sulle altre partite

A proposito di Juve Stabia, era difficile immaginare che le ben note vicende giudiziarie che hanno riguardato il club campano potessero non influire sul rendimento degli uomini di Ignazio Abate.

Travolte 3-0 dal Modena nell’ultimo turno, le Vespe faranno verosimilmente fatica anche contro il Palermo di Pippo Inzaghi (compagno di Abate ai tempi del Milan), che sembra essersi sbloccato con il 5-0 rifilato una settimana fa al Pescara. Punta ad agganciare la zona playoff invece la Reggiana: sconfitta 4-3 dall’Avellino, la formazione granata confida nel fattore campo, dal momento che al Mapei Stadium è ancora imbattuta (3 vittorie e 2 pareggi). La sfida con la Virtus Entella, mai vincente fuori casa e terzultima per rendimento esterno sembra essere l’occasione giusta per ripartire. I gol non dovrebbero mancare, infine, in Sudtirol-Carrarese e Venezia-Sampdoria: in Laguna i blucerchiati, ultimi in classifica dopo la sconfitta interna con il Mantova, sono chiamati a scongiurare l’ennesimo risultato negativo che renderebbe tutto più complicato.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro o pareggio (in Empoli-Catanzaro)

Reggiana (in Reggiana-Virtus Entella)

Palermo o pareggio (in Juve Stabia-Palermo)

Le partite da almeno due gol complessivi

Sudtirol-Carrarese

Venezia-Sampdoria

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Frosinone-Modena

