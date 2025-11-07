Pronostici Juventus-Torino: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Juventus-Torino, i pronostici della sfida: possibile marcatore, tiratori e ammoniti dell’incontro. Ecco tutte le dritte

Appuntamento mai banale, il derby della Mole potrebbe rappresentare un autentico turning point per la stagione di Juventus e Torino, a caccia di conferme importanti dopo una prima parte di campionato caratterizzato da tanti alti e bassi. Rigenerata dalla cura Spalletti, la ‘Vecchia Signora’ cerca il terzo successo consecutivo in Serie A con cui provare a rilanciare le proprie ambizioni per i piani nobilissimi della classifica.

Salvo clamorosi colpi di scena, in attacco il tecnico di Certaldo si affiderà nuovamente a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha già messo a referto sei gol complessivi (tre in Serie A e altrettanti in Champions League) – mettendo in luce uno spirito di abnegazione clamorosamente impattante. Incisivo e letale sia di testa che di piede, l’ex centravanti della Fiorentina è il principale candidato a graffiare con un gol la sua prestazione.

Tra i più positivi nelle ultime uscite, Francisco Conceicao e Kostic hanno grandi chances di centrare la porta con conclusioni ben indirizzate nello specchio di porta difeso da Paleari. Soprattutto nel caso dell’esterno offensivo portoghese l’opzione Over 0,5 tiri in porta plus diventa piuttosto interessante.

Juventus-Torino, i pronostici del match: possibili tiratori e ammoniti

A meno di novità dell’ultim’ora, l’attacco granata dovrebbe essere costituito da Adams e Simeone. A segno contro Roma e Napoli, il bomber argentino tende ad alzare l’asticella quando aumenta la forza dell’avversario aumenta; contro una difesa di certo non impenetrabile, il figlio d’arte non dovrebbe mancare l’appuntamento con una conclusione ben indirizzata nello specchio di porta avversario.

Per quanto riguarda i possibili ammoniti del match, sono infine due i nomi a cui prestare particolare attenzione. Da una parte Gatti – spesso irruento nei suoi interventi e reduce da prestazioni tutt’altro che entusiasmanti; dall’altra Casadei che, dall’alto dei tre gialli a carico già rimediati in questo scorcio di stagione, rischia di patire il ritmo e l’aggressività del centrocampo bianconero che sta provando ad aggredire uomo su uomo per togliere campo agli avversari.

Dusan Vlahovic marcatore plus; Conceicao, Kostic e Simeone Over 0,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 7,90 su Goldbet.

Gatti e Casadei ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 13,69 su Goldbet.