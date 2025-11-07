Pronostici Bundesliga 8 novembre ore 15:30: tutte le big in campo

Bundesliga, nelle partite in programma sabato pomeriggio saranno protagoniste quattro delle prime cinque dell’attuale classifica.

In settimana, anche i campioni d’Europa del PSG si sono dovuti inchinare allo strapotere del Bayern Monaco. Espugnata Parigi (1-2) grazie a una doppietta di Luis Diaz – il colombiano si sta rivelando un acquisto azzeccatissimo – e, soprattutto, nonostante l’inferiorità numerica per tutta la ripresa (espulso lo stesso Diaz a fine primo tempo).

Un’altra notte magica, insomma, per i bavaresi, a punteggio pieno sia in Champions League che in Bundesliga e sempre vittoriosi da quando è iniziata la stagione, in qualunque competizione. Vincent Kompany e i suoi uomini sono entrati nella storia: con 16 vittorie in altrettante partite (56 gol segnati, una media di tre e mezzo a partita) hanno firmato l’inizio migliore di sempre, stracciando anche un record del Milan di Fabio Capello che resisteva dal 1992. L’obiettivo è continuare a macinare successi: Kompany mette nel mirino un altro record, quello del suo ex allenatore Pep Guardiola, che nella stagione 2015-16 alla guida del club bavarese vinse le prime 10 partite di campionato. La vittoria numero 10 in Bundesliga dovrebbe arrivare a Berlino contro l’Union, un avversario contro cui il Bayern non ha mai perso negli ultimi 12 precedenti (8 vittorie e 4 pareggi).

I capitolini galleggiano a metà classifica e per ora si tengono lontani dalla zona rossa grazie ad un calcio molto pragmatico e speculativo. In casa, poi, sono particolarmente ostici (solo una sconfitta finora). Impensabile, tuttavia, pensare che l’Union Berlino possa fermare la corsa della capolista, che in questo turno punta ad ampliare il divario nei confronti della seconda, il Lipsia, che al momento è di 5 lunghezze. Ci sono i presupposti per assistere all’ennesima affermazione bavarese in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Le inseguitrici Lipsia e Borussia Dortmund, nel frattempo, cercheranno di farsi trovare pronte nell’eventualità di un (improbabile) passo falso della truppa di Kompany.

I Roten Bullen sono quelli che rischiano di più: dovranno vedersela con un Hoffenheim in grande spolvero, che viene da tre vittorie consecutive. Sebbene gli uomini di Ole Werner siano imbattuti dalla prima giornata di campionato, crediamo che a Sinsheim non avranno vita facile in una gara da almeno una rete per parte. Il Borussia Dortmund, invece, farà visita all’Amburgo dopo la batosta in Champions League a Manchester contro il City dell’ex Haaland (4-1 e seconda sconfitta stagionale). I gialloneri dovrebbero riuscire a voltare pagina, approfittando della nuovo momento compliccato dell’HSV, reduce da tre sconfitte di fila (una settimana fa la neopromossa è stata travolta 4-1 a Colonia).

Quinto in classifica, il Bayer Leverkusen va a caccia di un altro successo dopo quello ottenuto in Champions League a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho (0-1), il miglior modo per archiviare la sconfitta di sabato scorso a Monaco di Baviera (3-0). La coppa dalle grandi orecchie, in ogni caso, potrebbe aver portato via energie preziose: non è da escludere che il fanalino di coda Heidenheim – sempre a segno nelle ultime tre giornate – riesca a segnare almeno una rete.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Heidenheim)

Bayern Monaco (in Union Berlino-Bayern Monaco)

Borussia Dortmund (in Amburgo-Borussia Dortmund)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Union Berlino-Bayern Monaco

Hoffenheim-Lipsia

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Heidenheim

Hoffenheim-Lipsia

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Hoffenheim-Lipsia è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

