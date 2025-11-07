I pronostici di venerdì 7 novembre: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 7 novembre, ci sono gli anticipi di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati

L’undicesima giornata di Serie A si apre con una sfida tra neopromosse, anche se a giudicare dalla posizione di classifica della Cremonese non si direbbe. I grigiorossi sabato scorso si sono arresi 2-1 alla prima Juventus targata Spalletti incassando la prima sconfitta stagionale allo “Zini” – il gol di Vardy nel finale non è bastato per riacciuffare la Vecchia Signora – ma in questi primi due mesi e mezzo di campionato i lombardi non possono rimproverarsi nulla.

La squadra di Davide Nicola, contro ogni pronostico, è decima in classifica, decisamente più vicina all’Europa che alla zona retrocessione. Il Pisa, invece, di punti ne ha solamente sei – è quartultimo a pari punti con il Genoa – ma ad Alberto Gilardino, tecnico nerazzurro, non mancano gli elementi per poter vedere il bicchiere mezzo pieno.

In B, nella scorsa stagione, il Pisa ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno: 3-1 a Cremona e 2-1 all’Arena Garibaldi. Da allora, però, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. E la squadra di Nicola ha dimostrato di essere più attrezzata rispetto ai toscani: il fatto che abbia perso solo contro Inter e Juventus ne è la prova. La Cremonese dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara che si preannuncia molto tattica e per questo poco spettacolare. Non è un caso che gli ultimi 3 match giocati all’Arena Garibaldi siano terminati 0-0.

I pronostici sulle altre partite

Più divertente potrebbe essere l’anticipo di Ligue 1 tra Paris FC e Rennes. Si affrontano due squadre con difese ballerini e i gol non dovrebbero mancare. Gol in arrivo anche in Bundesliga nella partita tra Werder Brema e Wolfsburg, dove sono i padroni di casa a partire favoriti per la vittoria.

Nella Liga spagnola in campo andrà invece la Real Sociedad, in crescita dopo un avvio complicato. Percorso inverso invece per l’Elche, che dopo un avvio inaspettatamente positivo ha visto calare di botto il suo rendimento, con un solo punto nelle ultime quattro giornate.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Werder Brema-Wolfsburg, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

SPEZIA (in Spezia-Bari, Serie B, ore 20:30)

(in Spezia-Bari, ore 20:30) TWENTE (in Twente-Telstar, Eredivisie, ore 20:00)

(in Twente-Telstar, ore 20:00) REAL SOCIEDAD O PAREGGIO (in Elche-Real Sociedad, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Dinamo Dresda-Norimberga , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Twente-Telstar , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Almere City-MVV Maastricht, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Greuther Fürth-Preußen Münster , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Jong Ajax-Dordrecht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Paris FC-Rennes, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Pisa-Cremonese, Serie A, ore 20:45

