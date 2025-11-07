I pronostici del weekend (8-9 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, decima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League e prima della sosta per le nazionali, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Inter, Roma, Real Madrid e Arsenal.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Union Berlino-Bayern Monaco, Chelsea-Wolverhampton, Atletico Madrid-Levante, Celta Vigo-Barcellona e Lione-PSG.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Hoffenheim-Lipsia, Manchester City-Liverpool, Tottenham-Manchester United, Espanyol-Villarreal e Monaco-Lens.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Roma (in Roma-Udinese, Serie A, domenica 18:00)
• Crystal Palace o pareggio (in Crystal Palace-Brighton, Premier League, domenica 15:00)
• Arsenal (in Sunderland-Arsenal, Premier League, sabato 18:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 55.48 GOLDBET ; 53.53 SNAI; 55.48 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Espanyol-Villarreal, Liga, sabato 21:00
• Monaco-Lens, Ligue 1, sabato 21:05