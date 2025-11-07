I pronostici del weekend (8-9 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, decima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League e prima della sosta per le nazionali, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Inter, Roma, Real Madrid e Arsenal.

I pronostici del weekend (8-9 novembre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Union Berlino-Bayern Monaco, Chelsea-Wolverhampton, Atletico Madrid-Levante, Celta Vigo-Barcellona e Lione-PSG.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Hoffenheim-Lipsia, Manchester City-Liverpool, Tottenham-Manchester United, Espanyol-Villarreal e Monaco-Lens.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Union Berlino-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30
Chelsea-Wolverhampton, Premier League, sabato 21:00
Atletico Madrid-Levante, Liga, sabato 18:30
Celta Vigo-Barcellona, Liga, domenica 21:00
Lione-PSG, Ligue 1, domenica 20:45
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Inter (in Inter-Lazio, Serie A, domenica 20:45)
Roma (in Roma-Udinese, Serie A, domenica 18:00)
Crystal Palace o pareggio (in Crystal Palace-Brighton, Premier League, domenica 15:00)
Real Madrid (in Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga, domenica 16:15)
Arsenal (in Sunderland-Arsenal, Premier League, sabato 18:30)
Partite da almeno un gol per squadra

Hoffenheim-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30
Manchester City-Liverpool, Premier League, domenica 17:30
Tottenham-Manchester United, Premier League, sabato 13:30
Espanyol-Villarreal, Liga, sabato 21:00
Monaco-Lens, Ligue 1, sabato 21:05
