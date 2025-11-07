I pronostici del weekend (8-9 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, decima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League e prima della sosta per le nazionali, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Inter, Roma, Real Madrid e Arsenal.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Union Berlino-Bayern Monaco, Chelsea-Wolverhampton, Atletico Madrid-Levante, Celta Vigo-Barcellona e Lione-PSG.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Hoffenheim-Lipsia, Manchester City-Liverpool, Tottenham-Manchester United, Espanyol-Villarreal e Monaco-Lens.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Union Berlino-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30

• Chelsea-Wolverhampton, Premier League, sabato 21:00

• Atletico Madrid-Levante, Liga, sabato 18:30

• Celta Vigo-Barcellona, Liga, domenica 21:00

• Lione-PSG, Ligue 1, domenica 20:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Inter (in Inter-Lazio, Serie A, domenica 20:45)

• Roma (in Roma-Udinese, Serie A, domenica 18:00)

• Crystal Palace o pareggio (in Crystal Palace-Brighton, Premier League, domenica 15:00)

• Real Madrid (in Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga, domenica 16:15)

• Arsenal (in Sunderland-Arsenal, Premier League, sabato 18:30)

Partite da almeno un gol per squadra

• Hoffenheim-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30

• Manchester City-Liverpool, Premier League, domenica 17:30

• Tottenham-Manchester United, Premier League, sabato 13:30

• Espanyol-Villarreal, Liga, sabato 21:00

• Monaco-Lens, Ligue 1, sabato 21:05