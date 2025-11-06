Pronostico Spezia-Bari: cambio in panchina per la rinascita

Spezia-Bari è una partita della dodicesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non ce l’ha fatta D’Angelo a salvare la propria panchina. No, niente da fare. Dopo un avvio di campionato davvero disastroso lo Spezia ha deciso di cambiare: via il tecnico che lo scorso anno è andato ad un passo dalla promozione, dentro Roberto Donadoni, da diverso tempo fermo, ma pur sempre un grande allenatore.

Avrà un compito complicato, difficile. Cercare di dare un’anima ad una squadra che ha cambiato sì molto nel corso dell’estate – e che soprattutto ha perso Esposito – ma che rimane una delle rose più importanti di tutta la cadetteria. Si parte con un match complicato, contro un Bari che lo scorso weekend ha battuto il Cesena mettendo fine all’egemonia esterna dei romagnoli, e che vorrebbe continuare a fare dei risultati positivi per risalire la classifica. Anche perché adesso per i pugliesi le vittorie di fila sono due, non male per riprendere una corsa complicata dopo un avvio brutto in campionato.

Ma lo sappiamo, quando le squadre cambiano tecnico hanno sempre uno scossone, soprattutto se parliamo di formazioni che hanno delle qualità importanti e non di quelle squadre che alla fine lotteranno per la salvezza. Curioso inoltre constatare come Spezia e Bari abbiano gli stessi numeri in gol segnati e subiti ma con una differenza di cinque punti in classifica in favore dei pugliesi. Le distanze, venerdì sera, si potrebbero assottigliare.

Dentro una gara da almeno un gol per squadra, l’impatto di Donadoni sullo Spezia sarà ottimo. Vittoria per rinascere.

Le probabili formazioni di Spezia-Bari

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Wisniewski, Fellipe; Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Soleri, Lapadula.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaouo; Dickmann, Maggiore, Pagano, Dorval; Castrovilli, Antonucci; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1