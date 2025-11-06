Pronostici ammoniti: la tripla del venerdì a quota 38

Tre calciatori rischiano di finire sul taccuino dei direttori di gara: tutte le opzioni sul tavolo

Due squadre con una precisa identità di gioco, tanta voglia di mettere sul tavolo le proprie qualità con l’obbligo però di ottenere tre punti che sarebbero di vitale importanza. Questi e tanti altri i temi della vigilia di Pisa-Cremonese, confronto che segnerà l’impegno valido per il Friday Night dell’undicesima giornata di Serie A.

Appuntamento nel quale non dovrebbero comunque mancare contatti in mezzo al campo e colpi più o meno proibiti. Ne sa qualcosa Payero non a caso ammonito già in tre circostanze dall’inizio della stagione. Il centrocampista di Nicola è anche il giocatore più falloso della sua squadra (media di 3,0 falli subiti) il che non è affatto banale vista la predisposizione del Pisa a tenere in mano le redini del gioco per poi puntare negli uno contro uno sugli esterni.

Possibili ammonizioni del match: le quote del venerdì

Ragion per cui quello di Payero è uno dei nomi da tenere più in considerazione tra i papabili ammoniti dell’incontro. Trasferendoci un po’ più a nord, da monitorare anche la sfida tra Spezia e Bari. Non si affrontano due squadre particolarmente fallose, ma l’importanza che la gara assume soprattutto per i liguri potrebbe mettere i padroni di casa nelle condizioni di “macchiare” le loro prestazioni con interventi non banali.

Ammonito già in tre occasioni, Mateju è il nome che intriga maggiormente in chiave ammoniti: il centrale di Donadoni avrà il compito di guidare una difesa che non può prescindere dalla sua fisicità. Il senso dell’anticipo del centrale dello Spezia non sempre, però, si associa al giusto timing negli interventi: chiave di lettura che ci porta a valutarne la candidatura nella lista dei ‘cattivi’ che stiamo stilando.

Chiudiamo la nostra carrellata passando in rassegna Paris FC-Rennes e più nello specifico Jacquet. Il forte centrale francese non sa contenere molto spesso l’irruenza dei suoi tackles soprattutto se effettuati contro avversari tecnici e veloci: le tre ammonizioni a carico parlano per lui. Nome – dunque – al quale prestare molta attenzione.

Payero, Mateju e Jacquet ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 38,67 su Goldbet.