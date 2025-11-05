Pronostico Braga-Genk: arriva la quarta di fila

Braga-Genk è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Non è sicuramente una novità per chi segue l’Europa League da un poco di tempo la forza del Braga. E quest’anno i portoghesi stanno decisamente alzando il livello delle proprie prestazioni.
Tre vittorie in altrettante partite e secondo posto nella classifica generale solamente perché rispetto al Midtjylland hanno una differenza reti peggiore. Se si può usare questa parola, visto che parliamo di una squadra che ha segnato cinque gol e che al momento non ne ha ancora subiti. Quindi un cammino davvero immacolato, importante, che continuerà evidentemente anche nella serata di giovedì. Il Genk non fa nessun tipo di paura.
Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per la formazione ospite. Un gol fatto e uno subito in tre partite. Si subisce poco, è evidente ma si segna anche con il contagocce. E tenendo presente che il Braga è insieme al Lione l’unica squadra che non ha ancora preso una rete, evidente che il finale ci pare abbastanza indirizzato. Ovvio, il Braga penserà solamente alla propria partita, ma poi alla fine sarà anche bello guardare la classifica visto che i portoghesi potrebbero essere l’unica squadra ad avere ancora immacolata (visto l’impegno del Lione contro il Betis) la casella dei gol subiti. Insomma, avete anche voi capito oggettivamente come finirà questa partita.
Come vedere Braga-Genk in diretta tv e in streaming
La sfida Braga-Genk è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Braga ancora a punteggio pieno dopo il quarto turno e Braga ancora senza aver subito reti.
Le probabili formazioni di Braga-Genk
BRAGA (4-2-3-1): Hornicek; Lelo, Arrey-Mbi, Lagerbielke, Gomez; Gorby, Victor, Moutinho, Dorgeles; Horta, Zalazar Martinez.
GENK (4-2-3-1): Van Crombrugge; Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe; Hrosovsky, Heynen; Karetsas, Heymans, Medina; Hyeon-Gyu.