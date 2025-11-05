Pronostico Betis-Lione: equilibrio padrone

Betis-Lione è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella tra Betis e Lione è sicuramente una delle partite che metterà in campo il maggior numero di valori tecnici in questo turno di Europa League. E, nella quale, l’equilibrio farà sicuramente da padrone.

Esistono due precedenti nella storia di queste due formazioni e sono sempre in Europa League ma sono di più di dieci anni fa: in casa del Betis è finita zero a zero mentre sul campo del Lione i francesi hanno avuto la meglio per uno a zero. Anche in questo caso è il segnale è quello di valori più o meno simili e nel corso degli anni le cose non sono di certo cambiate.

Una vittoria e due pareggi in questo inizio per il Betis – con quattro gol fatti e due subiti – tre vittorie e punteggio pieno invece per la formazione di Paulo Fonseca, che in Europa sta sicuramente dando il meglio. Ma questa striscia si potrebbe fermare in Spagna e anche la casella dello zero nei gol subiti potrebbe subire un cambiamento importante. Il Betis davanti ha dei giocatori di enormi qualità (e i numeri lo confermano) che la giocata risolutiva la possono trovare in qualsiasi momento del match. Il Lione quindi potrebbe pagare questa cosa. Ma una sconfitta no, quella non ci sta.