Pronostico Betis-Lione: equilibrio padrone

Betis-Lione è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Quella tra Betis e Lione è sicuramente una delle partite che metterà in campo il maggior numero di valori tecnici in questo turno di Europa League. E, nella quale, l’equilibrio farà sicuramente da padrone.
Esistono due precedenti nella storia di queste due formazioni e sono sempre in Europa League ma sono di più di dieci anni fa: in casa del Betis è finita zero a zero mentre sul campo del Lione i francesi hanno avuto la meglio per uno a zero. Anche in questo caso è il segnale è quello di valori più o meno simili e nel corso degli anni le cose non sono di certo cambiate.
Una vittoria e due pareggi in questo inizio per il Betis – con quattro gol fatti e due subiti – tre vittorie e punteggio pieno invece per la formazione di Paulo Fonseca, che in Europa sta sicuramente dando il meglio. Ma questa striscia si potrebbe fermare in Spagna e anche la casella dello zero nei gol subiti potrebbe subire un cambiamento importante. Il Betis davanti ha dei giocatori di enormi qualità (e i numeri lo confermano) che la giocata risolutiva la possono trovare in qualsiasi momento del match. Il Lione quindi potrebbe pagare questa cosa. Ma una sconfitta no, quella non ci sta.
Come vedere Betis-Lione in diretta tv e in streaming
La sfida Betis-Lione è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.85 su Goldbet e Lottomatica e 3.85 su Snai. Il segno GOL invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.
Il pronostico
Sempre X in casa del Betis ma a differenza di quello che è stato l’unico precedente in terra spagnola potrebbe venire fuori con almeno un gol per squadra. Regna l’equilibrio, come spiegato, e la X primo tempo sicuramente è una cosa assai stuzzicante. Anche la quota alta, come al solito, per questo tipo di giocata, è da segnalare.
Le probabili formazioni di Betis-Lione
BETIS (4-2-3-1): Alvaro; Ortiz, Bartra, Natan, Ruibal; Altimira, Roca; Antony, Lo Celso, Azzalzouli; Bakambu.
LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; De Carvalho, Tessmann; Karabec, Merah, Moreira; Sulc.