Pronostici Rangers-Roma: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Rangers-Roma, i pronostici dell’incontro: dal marcatore ai possibili ammoniti del match, ecco tutte le quote

Margini di errori ridotti inesorabilmente al lumicino. Reduce dalla sconfitta di San Siro e dalla debacle contro il Viktoria Plzen in Europa League, la Roma di Gasperini non può permettersi ulteriori passi falsi al cospetto di un avversario sulla carta assolutamente abbordabile.

I giallorossi, però, dovranno essere bravi a scrollarsi da dosso le scorie del KO contro il Milan, maturato dopo un primo tempo letteralmente dominato dai capitolini. A prendersi la squadra sulle spalle potrebbe essere ancora una volta Matias Soulé, vera e propria mina vagante dello scacchiere della Roma grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e convergere verso il centro per tentare la conclusione.

In ottica marcatori – complice anche il possibile spartito di un incontro che dovrebbe vedere la Roma fare la partita senza troppe difficoltà – la candidatura dell’ex Frosinone appare quella più credibile sotto tutti i punti di vista.

Rangers-Roma, i pronostici del match: tiratori e ammoniti

Come detto – salvo clamorosi colpi di scena – saranno gli uomini di Gasperini a tenere in mano le redini del gioco. Ecco perché conviene ricercare tra le file giallorosse anche i papabili tiratori. In un mosaico destinato ad essere composto da diversi nomi – ad esempio – occhio a Pellegrini e a Cristante.

Letteralmente rivitalizzati dalla cura Gasp, i due centrocampisti non stanno affatto lesinando inserimenti di un certo tipo: le due conclusioni indirizzate nello specchio della porta difeso da Maignan sia dall’ex Atalanta che “Lollo” ne sono uno specchio piuttosto fedele. La difesa dei Rangers potrebbe infatti concedere loro l’opportunità di andare al tiro con relativa facilità: l’Over 0,5 tiri in porta di Cristante e Pellegrini si configurano come opzioni assolutamente credibili.

Per quanto riguarda i nomi degli ammoniti più “accreditati”, infine, fari puntati soprattutto su Souttar che, dall’alto dei tre cartellini gialli ricevuti in Premiership, è uno dei calciatori più fallosi della sua compagini. Avrà il suo bel da fare a contenere i bollenti spiriti anche Barron, abituato a non tirare indietro la gamba se non in sporadiche circostanze (i due gialli a lui rifilati nel campionato scozzese non possono passare inosservati).

Soulé marcatore plus; Cristante e Pellegrini Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,06 su Goldbet.

Souttar e Barron ammoniti plus sono quotati 12,16 su Goldbet.