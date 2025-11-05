I pronostici di mercoledì 5 novembre: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 5 novembre, si chiude la quarta giornata della League Phase di Champions League, in campo Inter e Atalanta

Il calendario continua ad essere in discesa per un’Inter che finora, nella League Phase di Champions League, si è imposta sugli avversari affrontati (Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise) producendo il minimo sforzo e ottenendo il massimo risultato. Vittoria per 2-0 all’esordio in Olanda, un comodo 3-0 rifilato a San Siro ai cechi e goleada in Belgio (0-4) al termine di un match senza storia.

In attesa di test più probanti, i nerazzurri mettono nel mirino la quarta vittoria consecutiva che li proietterebbe a quota 12 punti, bottino che permetterebbe ai vicecampioni d’Europa di mettere una serissima ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza dover passare dagli spareggi (disputerebbero così due partite in meno). Al “Meazza” arrivano i debuttanti del Kairat Almaty, formazione kazaka che ha già vinto la “sua” Champions League la scorsa estate staccando il pass per la League Phase, mai raggiunta prima dal club.

L’Inter ha vinto 9 delle ultime 10 partite di fase a gironi di Champions League senza concedere gol: probabile che anche contro il Kairat arriverà una vittoria larga con annesso clean sheet. I nerazzurri dovrebbero realizzare dai due ai quattro gol nella sfida con i kazaki: il divario è troppo ampio per ipotizzare un risultato diverso.

I pronostici sulle altre partite

Ben più complicato l’appuntamento che attende invece l’Atalanta di Juric, già di per sé in chiara difficoltà visti gli ultimi risultati ottenuti. Gli orobici, infatti, sono decimi, a -8 dalla zona Champions League. I bei tempi di Gasperini sono lontanissimi, con de Roon e compagni che fanno una fatica tremenda a trovare la via del gol (appena tre nelle ultime sei partite, numeri insoliti per la Dea che avevamo imparato a conoscere nell’ultimo decennio). Juric è chiamato a cambiare passo nelle prossime partite per provare a scongiurare un possibile esonero: serve una scossa a partire dall’affascinante sfida con il Marsiglia di Roberto De Zerbi in Champions League, manifestazione in cui i nerazzurri hanno raccolto finora 4 punti (sconfitta con il PSG, vittoria in rimonta con il Club Brugge e deludente pareggio a reti bianche con lo Slavia Praga).

L’Atalanta non ha vinto nessuna delle 4 partite europee giocate in trasferta contro squadre francesi. E alla luce del momento di difficoltà della Dea crediamo che questo trend possa continuare: Marsiglia favorito in un match da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Benfica-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00

Vincenti

BARCELLONA (in Club Bruges-Barcellona, Champions League, ore 21:00)

(in Club Bruges-Barcellona, ore 21:00) MANCHESTER CITY (in Manchester City-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00)

(in Manchester City-Borussia Dortmund, ore 21:00) NEWCASTLE (in Newcastle-Athletic Bilbao, Champions League, ore 21:00)

(in Newcastle-Athletic Bilbao, ore 21:00) MARSIGLIA O PAREGGIO (in Marsiglia-Atalanta, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Qarabag-Chelsea , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Club Bruges-Barcellona , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Inter-Kairat, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ajax-Galatasaray , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Manchester City-Borussia Dortmund , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Marsiglia-Atalanta, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 7.71 GOLDBET ; 7.23 SNAI; 7.71 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + OVER 2,5 in Ajax-Galatasaray, Champions League, ore 21:00