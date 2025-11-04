Pronostico PSG-Bayern Monaco: non finisce come negli ultimi cinque precedenti

PSG-Bayern Monaco è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La quarta giornata della League Phase mette di fronte le due squadre che finora hanno fatto meglio, il PSG da una parte ed il Bayern Monaco dall’altra. Parigini e bavaresi sono a punteggio pieno insieme a Inter, Real Madrid e Arsenal ma rispetto alle altre vantano una miglior differenza reti (entrambe sono momentaneamente a +10). Nessuno ha segnato più dei campioni d’Europa in carica (13 gol), mentre il Bayern deve convivere sul secondo gradino del podio con i rivali del Borussia Dortmund, autori di 12 reti realizzate in appena tre partite.

Insomma, visti i numeri e vista l’elevata qualità dei giocatori in campo, sembrano esserci tutti gli ingredienti per assistere ad un match spettacolare e divertente, che non lascerà insoddisfatti gli appassionati.

Bayern inarrestabile

Il PSG, rullo compressore in Champions League, sta lasciando qualche punticino per strada in campionato: nello scorso fine settimana la squadra di Luis Enrique ha evitato il secondo pareggio di fila grazie alla striminzita vittoria sul Nizza (1-0), condannato da un gol di Gonçalo Ramos in pieno recupero. Tanto è bastato, tuttavia, per mantenere la vetta della classifica: Marquinhos e compagni sono rimasti a +2 sul Marsiglia. In Bundesliga, invece, il Bayern Monaco si conferma davvero inarrestabile. I bavaresi sabato scorso si sono abbattuti anche sul Bayer Leverkusen (3-0) centrando l’ennesima vittoria stagionale (15 successi di fila) e stracciando un famoso record del Milan di Fabio Capello che resisteva dalla stagione 1992-23.

Luis Enrique contro i tedeschi non avrà a disposizione il difensore Zabarnyi, espulso contro il Leverkusen: tocca a Pacho affiancare Marquinhos al centro della difesa. Davanti, alla luce dell’assenza dell’infortunato Doué, il tridente sarà formato da Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Nel Bayern invece ritornano i titolarissimi dopo il corposo turnover operato da Kompany in campionato: rivedremodi nuovo Kane nell’insolito ruolo di trequartista, alle spalle di Nicolas Jackson.

Come vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Dalla finalissima del 2020, quella tra PSG e Bayern Monaco è diventata quasi una classica della Champions. Da allora le due squadre si sono affrontate sei volte, compresa la sfida andata in scena la scorsa estate nel Mondiale per Club e vinta 2-0 dai campioni d’Europa: il bilancio, in questo parziale, è di due vittorie del PSG e quattro dei bavaresi. Curiosamente soltanto in un’occasione entrambe le squadre sono andate a segno, con il segno “No gol” che esce da cinque match consecutivi. Un trend che dovrebbe arrestarsi nella supersfida del Parco dei Principi, nella quale ci aspettiamo almeno un gol per parte ed ovviamente più di due complessivi. Il Bayern Monaco con ogni probabilità uscirà indenne dallo stadio della capitale francese.

Le probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Kane, Luis Diaz; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2