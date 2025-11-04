Pronostico Newcastle-Athletic Bilbao: i bianconeri infrangono il tabù

Newcastle-Athletic Bilbao è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I bianconeri di casa hanno perso sei delle ultime nove partite contro squadra spagnole. Anche in questa Champions League visto che al debutto in Inghilterra è passato il Barcellona. Un tabù che la squadra di Howe – perché di questo si tratta – è pronto a infrangere.

Perché se lo scorso contro formazioni iberiche è questo, allargando il campo il Newcastle in Europa ha perso solamente una delle ultime 33 partite europee giocate in casa. Proprio quella contro i catalani appunto. Che si sa, fanno praticamente un altro sport anche rispetto all’Athletic Bilbao. I baschi, inoltre, non è che abbiano questo feeling in trasferta contro le formazioni inglesi: hanno vinto solamente una volta nelle ultime nove partite giocate. Ovvio, se anche in questo caso allargassimo lo sguardo i baschi hanno comunque vinto dieci delle ultima 14 partite giocate nella fase a gironi di una manifestazione europea. Ma si sa, questi numeri sono fatti per essere distrutti.

Nelle prime uscite di questa Champions il Newcastle ha dimostrato comunque di poter competere a questi livelli. E forte anche di uno stadio caldissimo che spingerà come non mai, allora si potrebbe prendere una vittoria davvero fondamentale per il proprio cammino.

Come vedere Newcastle-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming