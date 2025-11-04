Pronostico Newcastle-Athletic Bilbao: i bianconeri infrangono il tabù

Newcastle-Athletic Bilbao è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
I bianconeri di casa hanno perso sei delle ultime nove partite contro squadra spagnole. Anche in questa Champions League visto che al debutto in Inghilterra è passato il Barcellona. Un tabù che la squadra di Howe – perché di questo si tratta – è pronto a infrangere.
Perché se lo scorso contro formazioni iberiche è questo, allargando il campo il Newcastle in Europa ha perso solamente una delle ultime 33 partite europee giocate in casa. Proprio quella contro i catalani appunto. Che si sa, fanno praticamente un altro sport anche rispetto all’Athletic Bilbao. I baschi, inoltre, non è che abbiano questo feeling in trasferta contro le formazioni inglesi: hanno vinto solamente una volta nelle ultime nove partite giocate. Ovvio, se anche in questo caso allargassimo lo sguardo i baschi hanno comunque vinto dieci delle ultima 14 partite giocate nella fase a gironi di una manifestazione europea. Ma si sa, questi numeri sono fatti per essere distrutti.
Nelle prime uscite di questa Champions il Newcastle ha dimostrato comunque di poter competere a questi livelli. E forte anche di uno stadio caldissimo che spingerà come non mai, allora si potrebbe prendere una vittoria davvero fondamentale per il proprio cammino.
Come vedere Newcastle-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming
La sfida Newcastle-Athletic Bilbao è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Una gara che vista le mentalità di queste due formazioni regalerà almeno un gol per squadra. Con una vittoria del Newcastle che è quotata davvero ottimamente per non sfruttarla.
Le probabili formazioni di Newcastle-Athletic Bilbao
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche; Jauregizar, Alejandro Rego; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.