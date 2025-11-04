Pronostico Marsiglia-Atalanta: Francia ancora amara per la Dea

Marsiglia-Atalanta è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Atalanta sabato scorso ha interrotto la sfilza di pareggi ma non come i tifosi nerazzurri avrebbero voluto. A Udine la Dea è caduta 1-0, trafitta dal più classico dei gol dell’ex (Zaniolo) ed ha incassato la prima sconfitta in campionato. Ko che fa seriamente vacillare la panchina di Ivan Juric: i malumori a Bergamo sembrano crescere turno dopo turno e la classifica non è quella che i tifosi nerazzurri si auguravano a due mesi e mezzo dall’inizio della stagione.

Gli orobici, infatti, sono decimi, a -8 dalla zona Champions League. E l’Atalanta continua a deludere a livello di gioco: i bei tempi di Gasperini sono lontanissimi, con de Roon e compagni che fanno una fatica tremenda a trovare la via del gol (appena tre nelle ultime sei partite, numeri insoliti per la Dea che avevamo imparato a conoscere nell’ultimo decennio). Juric è chiamato a cambiare passo nelle prossime partite per provare a scongiurare un possibile esonero: serve una scossa a partire dall’affascinante sfida con il Marsiglia di Roberto De Zerbi in Champions League, manifestazione in cui i nerazzurri hanno raccolto finora 4 punti (sconfitta con il PSG, vittoria in rimonta con il Club Brugge e deludente pareggio a reti bianche con lo Slavia Praga).

Il Marsiglia non sta brillando in quanto a continuità ma è una squadra che, pur avendo collezionato solamente tre punti, nelle prime tre giornate di League Phase ha dimostrato di avere le carte in regola per poter chiudere nelle prime 24 e dunque superare il turno.

I Phocéens all’esordio hanno messo in difficoltà il Real Madrid al Bernabeu (sconfitta per 2-1), si sono scatenati contro l’Ajax al Velodrome (4-0) ed hanno perso immeritatamente a Lisbona con lo Sporting in un match condizionato dall’espulsione di Emerson Palmieri a fine primo tempo, mentre il Marsiglia era in vantaggio 1-0.

In Ligue 1, invece, gli uomini di De Zerbi sono secondi a -2 dall’onnipotente PSG. Nel fine settimana Gomes ha deciso la sfida con l’Auxerre (0-1) mettendo fine ad un digiuno di vittorie che durava da due turni. Davanti al proprio pubblico il Marsiglia è ancora imbattuto, sia in campionato che in Champions. Merito anche di un attacco che segna con grande frequenza: in Francia neppure il PSG ha segnato più gol (25).

Nonostante qualche assenza di rilievo (Emerson Palmieri, Gouiri, Balerdi), De Zerbi può contare sulle qualità di gente come Greenwood, Paixao e O’Riley, il trio che supporterà l’esperto attaccante Aubameyang. Nell’Atalanta scontato il turnover di Juric rispetto a Udine: davanti dovrebbero giocare Scamacca e Lookman.

Come vedere Marsiglia-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Atalanta è in programma mercoledì alle 21:00 all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Atalanta non ha vinto nessuna delle 4 partite europee giocate in trasferta contro squadre francesi. E alla luce del momento di difficoltà della Dea crediamo che questo trend possa continuare: Marsiglia favorito in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Murillo; Hojbjerg, Vermeeren; Greewood, O’Riley, Paixao; Aubameyang.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Brescianini, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Marsiglia-Atalanta: chi vince? Marsiglia

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1