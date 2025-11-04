Pronostico Marsiglia-Atalanta: Francia ancora amara per la Dea

Marsiglia-Atalanta è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
L’Atalanta sabato scorso ha interrotto la sfilza di pareggi ma non come i tifosi nerazzurri avrebbero voluto. A Udine la Dea è caduta 1-0, trafitta dal più classico dei gol dell’ex (Zaniolo) ed ha incassato la prima sconfitta in campionato. Ko che fa seriamente vacillare la panchina di Ivan Juric: i malumori a Bergamo sembrano crescere turno dopo turno e la classifica non è quella che i tifosi nerazzurri si auguravano a due mesi e mezzo dall’inizio della stagione.
Gli orobici, infatti, sono decimi, a -8 dalla zona Champions League. E l’Atalanta continua a deludere a livello di gioco: i bei tempi di Gasperini sono lontanissimi, con de Roon e compagni che fanno una fatica tremenda a trovare la via del gol (appena tre nelle ultime sei partite, numeri insoliti per la Dea che avevamo imparato a conoscere nell’ultimo decennio). Juric è chiamato a cambiare passo nelle prossime partite per provare a scongiurare un possibile esonero: serve una scossa a partire dall’affascinante sfida con il Marsiglia di Roberto De Zerbi in Champions League, manifestazione in cui i nerazzurri hanno raccolto finora 4 punti (sconfitta con il PSG, vittoria in rimonta con il Club Brugge e deludente pareggio a reti bianche con lo Slavia Praga).
Il Marsiglia non sta brillando in quanto a continuità ma è una squadra che, pur avendo collezionato solamente tre punti, nelle prime tre giornate di League Phase ha dimostrato di avere le carte in regola per poter chiudere nelle prime 24 e dunque superare il turno.
I Phocéens all’esordio hanno messo in difficoltà il Real Madrid al Bernabeu (sconfitta per 2-1), si sono scatenati contro l’Ajax al Velodrome (4-0) ed hanno perso immeritatamente a Lisbona con lo Sporting in un match condizionato dall’espulsione di Emerson Palmieri a fine primo tempo, mentre il Marsiglia era in vantaggio 1-0.
In Ligue 1, invece, gli uomini di De Zerbi sono secondi a -2 dall’onnipotente PSG. Nel fine settimana Gomes ha deciso la sfida con l’Auxerre (0-1) mettendo fine ad un digiuno di vittorie che durava da due turni. Davanti al proprio pubblico il Marsiglia è ancora imbattuto, sia in campionato che in Champions. Merito anche di un attacco che segna con grande frequenza: in Francia neppure il PSG ha segnato più gol (25).
Nonostante qualche assenza di rilievo (Emerson Palmieri, Gouiri, Balerdi), De Zerbi può contare sulle qualità di gente come Greenwood, Paixao e O’Riley, il trio che supporterà l’esperto attaccante Aubameyang. Nell’Atalanta scontato il turnover di Juric rispetto a Udine: davanti dovrebbero giocare Scamacca e Lookman.
Il pronostico
L’Atalanta non ha vinto nessuna delle 4 partite europee giocate in trasferta contro squadre francesi. E alla luce del momento di difficoltà della Dea crediamo che questo trend possa continuare: Marsiglia favorito in un match da almeno tre gol complessivi.
Le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta
MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Murillo; Hojbjerg, Vermeeren; Greewood, O’Riley, Paixao; Aubameyang.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Brescianini, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.