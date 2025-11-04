Pronostico Manchester City-Borussia Dortmund: numeri impietosi

Manchester City-Borussia Dortmund è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il City ha vinto tutte le ultime e 11 partite giocate a Manchester contro squadre tedesche. Un dato, questo, che mette in evidenza il dominio dei Citizens degli ultimi anni. E, nonostante quello che è stato un avvio di stagione non ottimale – soprattutto in campionato con dei risultati davvero sorprendenti in negativo – adesso la truppa allenata da Pep Guardiola sembra aver decisamente inserito la marcia giusta.

Certo, tutto diventa più semplice se davanti hai quel giocatore che porta il nome di Haaland (ex del match, 86 gol in 89 partite con la maglia giallonera) e che in generale, nelle gare di Champions nel girone ha segnato 37 gol in 33 presenze. Numeri straordinari per quello che potrebbe diventare l’attaccante più prolifico della storia di questa manifestazione. Se continuasse ad avere lo stesso rendimento crediamo che di problemi non ce ne saranno.

Anche se il Borussia ha vinto tre delle ultime quatto partite contro squadre inglesi – un bottino niente male – questa partita per quello che rappresenta ci sembra possa essere abbastanza indirizzata. Il City in Champions sembra avere decisamente un altro passo rispetto a quello che fino a poche settimane fa ha fatto vedere in campionato e ci sono tutti gli ingredienti che servono per pensare ad una vittoria dei padroni di casa.

Il pronostico

I problemi del Manchester City sono soprattutto dietro, quindi un gol, il Borussia – che lì davanti ha sicuramente dei calciatori di qualità – lo potrebbe trovare. Ma alla fine della fiera l’affermazione degli inglesi, anche per i numeri che vi abbiamo riportato prima, ci pare molto sicura.

Le probabili formazioni di Manchester City-Borussia Dortmund

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Rúben Dias, O’Reilly; Nico González; Lewis, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1