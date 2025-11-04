Pronostico Inter-Kairat Almaty, nerazzurri a valanga: occhio a queste quote

Inter-Kairat Almaty è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il calendario continua ad essere in discesa per un’Inter che finora, nella League Phase di Champions League, si è imposta sugli avversari affrontati (Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise) producendo il minimo sforzo e ottenendo il massimo risultato. Vittoria per 2-0 all’esordio in Olanda, un comodo 3-0 rifilato a San Siro ai cechi e goleada in Belgio (0-4) al termine di un match senza storia.

In attesa di test più probanti, i nerazzurri mettono nel mirino la quarta vittoria consecutiva che li proietterebbe a quota 12 punti, bottino che permetterebbe ai vicecampioni d’Europa di mettere una serissima ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza dover passare dagli spareggi (disputerebbero così due partite in meno). Al “Meazza” arrivano i debuttanti del Kairat Almaty, formazione kazaka che ha già vinto la “sua” Champions League la scorsa estate staccando il pass per la League Phase, mai raggiunta prima dal club.

Nerazzurri prolifici anche in coppa

Altro impegno sulla carta abbordabile per l’Inter, reduce da due vittorie di fila in campionato: prima il netto 3-0 contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale, poi il sofferto successo sul Verona domenica scorsa, agguantato grazie ad una sfortunata autorete dei gialloblù in pieno recupero (1-2).

In questo modo Chivu e i suoi uomini hanno rosicchiato due punti al Napoli capolista, ora a +1, sorpassato la Roma e risposto alla vittoria del Milan, con cui condividono la seconda piazza. In Serie A nessuno ha segnato più gol dei nerazzurri, 24, ma Lautaro Martinez e compagni sono prolifici anche in Champions, dal momento che soltanto tre squadre hanno perforato più volte (9) le difese avversarie. Il Kairat, invece, ha conquistato il suo primo punto nell’ultima giornata contro i ciprioti del Pafos, debuttanti al pari dei kazaki. Negli incontri precedenti la squadra di Rafael Urazbakhtin non era riuscita a limitare i danni con Sporting e Real Madrid: 4-1 contro i portoghesi e 5-0 contro i Blancos. Un gol fatto e 9 subiti per i gialloneri, primi in classifica nel loro campionato a +2 sui rivali dell’Astana.

Vista la bassa caratura del Kairat, Chivu potrebbe far rifiatare diversi giocatori pensando alla sfida con la Lazio in campionato. A centrocampo riposerà Calhanoglu, spazio a Frattesi, Zielinski e Barella, mentre in attacco sicuro titolare Pio Esposito, con Lautaro che è in ballottaggio con Bonny. Dietro si preparano Carlos Augusto e de Vrij. Nel Kairat solo due assenti: Joao Paulo ed Elder Santana. Urazbakhtin punterà come al solito sul classe 2007 Satpaev, che dal prossimo anno diventerà un giocatore del Chelsea (14 gol in campionato per lui).

Come vedere Inter-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Kairat Almaty è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

L’Inter ha vinto 9 delle ultime 10 partite di fase a gironi di Champions League senza concedere gol: probabile che anche contro il Kairat arriverà una vittoria larga con annesso clean sheet. I nerazzurri dovrebbero realizzare dai due ai quattro gol nella sfida con i kazaki: il divario è troppo ampio per ipotizzare un risultato diverso.

Le probabili formazioni di Inter-Kairat Almaty

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.

KAIRAT ALMATY (4-4-2): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Mrynskiy, Glazer, Arad, Gromyko; Satpaev, Jorginho.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0