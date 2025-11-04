Pronostico Benfica-Bayer Leverkusen: partita numero 27 con almeno un gol

Benfica-Bayer Leverkusen è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre partite e tre sconfitte in Champions League, due con Mourinho in panchina. Il Benfica, che aveva chiamato il tecnico portoghese subito dopo la prima delusione nella massima competizione europea, non è riuscito ancora a cambiare passo. Ma forse è arrivato il momento il momento.

Anche perché, contro il Bayer Leverkusen, nei sei precedenti esistenti tra queste due formazioni, solamente una volta i lusitani hanno perso e parliamo di dieci anni fa. I tedeschi s’imposero in casa e poi pareggiarono in trasferta. Anche il Leverkusen ha cambiato allenatore in questo avvio di stagione e i risultati, in questo caso, si sono subito visti. Sì, in Europa un poco meno perché nel turno precedente è arrivata una vera e propria legnata dal Psg, ma non si può competere, almeno in Champions, con la truppa di Luis Enrique.

Il Benfica ha vinto solo una delle ultime otto partite casalinghe della fase a gironi/fase a gironi di Champions League (due pareggi e cinque sconfitte, le altre) ma è sicuramente arrivato il momento di sbloccarsi. Magari non con una vittoria (il Leverkusen, in ogni caso, rimane una formazione davvero formidabile in alcune circostanze) ma almeno un punto, gli uomini dello Special One, dovrebbero riuscire a portarlo a casa. E il titolo? Beh, le ultime 26 partite europee della formazione ospite si sono sempre sbloccate. Sarà così pure questa volta.

