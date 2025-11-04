Pronostico Benfica-Bayer Leverkusen: partita numero 27 con almeno un gol

Benfica-Bayer Leverkusen è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Tre partite e tre sconfitte in Champions League, due con Mourinho in panchina. Il Benfica, che aveva chiamato il tecnico portoghese subito dopo la prima delusione nella massima competizione europea, non è riuscito ancora a cambiare passo. Ma forse è arrivato il momento il momento.
Anche perché, contro il Bayer Leverkusen, nei sei precedenti esistenti tra queste due formazioni, solamente una volta i lusitani hanno perso e parliamo di dieci anni fa. I tedeschi s’imposero in casa e poi pareggiarono in trasferta. Anche il Leverkusen ha cambiato allenatore in questo avvio di stagione e i risultati, in questo caso, si sono subito visti. Sì, in Europa un poco meno perché nel turno precedente è arrivata una vera e propria legnata dal Psg, ma non si può competere, almeno in Champions, con la truppa di Luis Enrique.
Il Benfica ha vinto solo una delle ultime otto partite casalinghe della fase a gironi/fase a gironi di Champions League (due pareggi e cinque sconfitte, le altre) ma è sicuramente arrivato il momento di sbloccarsi. Magari non con una vittoria (il Leverkusen, in ogni caso, rimane una formazione davvero formidabile in alcune circostanze) ma almeno un punto, gli uomini dello Special One, dovrebbero riuscire a portarlo a casa. E il titolo? Beh, le ultime 26 partite europee della formazione ospite si sono sempre sbloccate. Sarà così pure questa volta.
Come vedere Benfica-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming
La sfida Benfica-Bayer Leverkusen è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Almeno un gol per squadra, e su questo ci possono essere davvero pochissime discussioni. E poi il Benfica si sbloccherà, trovando il primo punto della sua campagna europea.
Le probabili formazioni di Benfica-Bayer Leverkusen
BENFICA (4-3-3): Trubin; Aursnes, Otamendi, Araújo, Dahl; Barrenechea, Ríos, Leandro Barreiro; Sudakov, Pavlidis, Lukebakio.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Tapsoba, Badé, Quansah; Arthur, Garcia, Echeverri, Grimaldo; Poku, Kofane; Schick.