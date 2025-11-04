Pronostico Ajax-Galatasaray: la rivincita arriva un anno dopo

Ajax-Galatasaray è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una squadra troppo giovane, l’Ajax – e questi giovani, pure, sono molto lontani dai calciatori che di solito abbiamo conosciuto – per cercare di tenere testa ad un Galatasaray che si è rinforzato in maniera importante nel corso dell’estate. Anche se i giallorossi dovranno fare a meno di Gundogan, infortunato.

Non sarà un problema, dentro la rosa i turchi hanno giocatori di livello che possono entrare in campo senza problemi e hanno quindi l’occasione di prendersi una rivincita immediata rispetto a quello che è stato l’unico precedente: l’ottava giornata della scorsa Europa League quando i lancieri, sempre in casa, hanno vinto due a uno. Non hanno la forza, in questo momento, di pensare di nuovo ad un’affermazione. C’è troppa disparità tra queste due squadre.

Gli investimenti che i turchi hanno fatto – non solo per riprendere Osimhen ma anche per convincere Sané – saranno ripagati non solo in Patria, ma anche in Europa si inizieranno a vedere i frutti del lavoro societario. E anche se l’Ajax ha vinto 12 delle 14 partite contro squadre turche, ed è pure imbattuto in casa, diciamo che è arrivato il momento di ribaltare totalmente questa statistica. Volete anche un uomo da seguire? Bene, vi diciamo che Victor Osimhen ha segnato in sette partite europee consecutive a partire dalla scorsa stagione, per un totale di nove gol complessivi. Eccolo!

Come vedere Ajax-Galatasaray in diretta tv e in streaming