Pronostico Ajax-Galatasaray: la rivincita arriva un anno dopo

Ajax-Galatasaray è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Una squadra troppo giovane, l’Ajax – e questi giovani, pure, sono molto lontani dai calciatori che di solito abbiamo conosciuto – per cercare di tenere testa ad un Galatasaray che si è rinforzato in maniera importante nel corso dell’estate. Anche se i giallorossi dovranno fare a meno di Gundogan, infortunato.
Non sarà un problema, dentro la rosa i turchi hanno giocatori di livello che possono entrare in campo senza problemi e hanno quindi l’occasione di prendersi una rivincita immediata rispetto a quello che è stato l’unico precedente: l’ottava giornata della scorsa Europa League quando i lancieri, sempre in casa, hanno vinto due a uno. Non hanno la forza, in questo momento, di pensare di nuovo ad un’affermazione. C’è troppa disparità tra queste due squadre.
Gli investimenti che i turchi hanno fatto – non solo per riprendere Osimhen ma anche per convincere Sané – saranno ripagati non solo in Patria, ma anche in Europa si inizieranno a vedere i frutti del lavoro societario. E anche se l’Ajax ha vinto 12 delle 14 partite contro squadre turche, ed è pure imbattuto in casa, diciamo che è arrivato il momento di ribaltare totalmente questa statistica. Volete anche un uomo da seguire? Bene, vi diciamo che Victor Osimhen ha segnato in sette partite europee consecutive a partire dalla scorsa stagione, per un totale di nove gol complessivi. Eccolo!
Come vedere Ajax-Galatasaray in diretta tv e in streaming
La sfida Ajax-Galatasaray è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno GOL è quotato a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. La vittoria del Galatasaray, invece, ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica e 2.05 su Snai
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
Il pronostico
Vendetta servita un anno dopo per il Galatasaray, che dentro un match da almeno tre go complessivi (e anche almeno un gol per squadra) si prenderà tre punti pesantissimi per il proprio cammino europeo.
Le probabili formazioni di Ajax-Galatasaray
AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Moro, Weghorst, Godts.
GALATASARAY(4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Sané, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz; Osimhen.